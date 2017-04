Großübung der Feuerwehren hat traurige Aktualität

Hanau - Um die Bekämpfung von Waldbränden zu optimieren, hatte die Hanauer Feuerwehr am Samstag zu einer Großübung im Wald zwischen dem Forstamt Hanau-Wolfgang und dem Bereich Neuwirtshaus gerufen. Von Dieter Kögel

Neben rund 170 Wehrleuten mit etwa 40 Fahrzeugen waren auch Polizei und Rettungsdienste beteiligt. Eine Übung mit ernstem Hintergrund: Denn zuletzt kam es immer wieder zu Bränden im Staatsforst, oft das Werk von Brandstiftern. Zweck der Übung sei es, vor allem Orientierung, Logistik und Kommunikation auf den Prüfstand zu stellen, erläuterte Hanaus Brandschutzamtsleiter Peter Hack zum Auftakt.

Auch die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren umliegender Gemeinde musste sich bewähren. Brandschützer aus Langenselbold, Großkrotzenburg und Rodenbach waren in die Großübung eingebunden. Denn Brände im Wald seien „etwas anderes,“ so Hack. Alleine schon der Orientierung wegen. So genannte „Rettungspunkte“ im Wald sollen die Orientierung unterstützen – und natürlich auch die Förster von Hessen-Forst. Immerhin kennen sie das rund 5000 Hektar große Waldgebiet, das am Samstag von der Übungsleitung an gleich drei simulierten Brandherden zur Übungsfläche erklärt wurde, am besten. Mit den Brandstiftungen der letzten Tage bekam die Großübung traurige Aktualität. Dabei ist auch so schon die Waldbrandgefahr im Staatsforst aufgrund der Trockenheit relativ groß.

Am „Rettungspunkt“ 509 hat es am Samstag zuerst gequalmt. Zwar nur aus der mit einem Generator betriebenen Nebelmaschine, doch ein beachtliches Teilstück am „Hermann-Messer-Weg“ lag bereits unter einer deutlich wahrnehmbaren Dunstdecke. Im Container der Einsatzleitung am Forsthaus koordinierten die Planer der Feuerwehr den Einsatz. Ein Kreisverkehr musste eingerichtet werden. Denn das größte Problem beim Waldbrand ist in der Regel die Beschaffung von Wasser.

Die Verkehrslenkung zwischen einem Brunnen auf dem Gelände einer Baumschule im Staatsforst und den Brandorten musste so gestaltet werden, dass sich nicht plötzlich zwei Tanklöschfahrzeuge gegenüberstehen, so Peter Hack. Liegende Warnbaken dienten als zusätzliche Markierungen: Die Richtung, in die die Spitze der weiß-rot gestreiften Baken weist, markiert die vorgegebene Fahrtrichtung.

An der simulierten Brandstelle versiegen plötzlich die Wasserstrahlen aus den zwei angeschlossenen Rohren. Der Wassertank des Löschfahrzeuges ist leer. Doch Nachschub steht auf dem Waldweg schon bereit. Schläuche ab- und ans nächste heranfahrende Tanklöschfahrzeug ankoppeln, weiter geht’s: „Wasser marsch.“

Neben den Tanklöschfahrzeugen, die jeweils 2500 Liter oder 5000 Liter anliefern können, stehen auch zwei Wassercontainer mit je 10.000 Litern Inhalt bereit. Normalerweise von den städtischen Pflegern des Grüns zum Bewässern der Pflanzen genutzt, stehen die beiden Großcontainer im Ernstfall auch der Feuerwehr zur Verfügung. Für Waldbrände, wie den am Samstag simulierten, ein Segen. Am anderen Ende des Waldstückes, dort, wo es nicht brennt, hat ebenfalls ein Feuerwehrtrupp Stellung bezogen und wässert den Waldboden. „Riegelstellung“ lautet das Stichwort. Sollte sich das vermeintliche Feuer über das zusammenhängende Waldgebiet bis dahin ausbreiten, findet es jedenfalls hier keine trockene Nahrung mehr vor und die Gefahr des Übergriffs des Feuers auf das benachbarte Waldstück wird so minimiert.

Am Brunnen der Pflanzenaufzuchtstation mitten im Forst brummen die Pumpen ohne Unterlass. Rund 800 Liter pro Minute schaffen die beiden Geräte. Über Schläuche wird das Wasser in ein Auffangbecken geleitet, das 2000 bis 3000 Liter fasst. Ein Vorrat, mit dem sich die im schnellen Zeittakt immer wieder anfahrenden Tanklöschfahrzeuge zügig und ohne Verzögerung befüllen lassen. Damit sie erneut auf die Reise im Kreisverkehr gehen können, um die Wehrleute an den Brandstellen mit Löschwasser zu versorgen.

Mit zwei privaten Drohnen, bestückt mit Kameras, wurde das Geschehen auch aus der Luft begleitet. Denn der ursprünglich dafür vorgesehene Hubschrauber war am Tag der Übung wegen technischer Probleme ausgefallen, erklärte Pressesprecher Tibor Roka. Aus der Not machte die Feuerwehr eine Tugend und testete erstmals die kleinen Fluggeräte zur Brandbekämpfung. Mit ihrer Hilfe konnte sich die Einsatzleitung rasch einen Eindruck von oben verschaffen.