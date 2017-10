Grundschulen werben für HPV-Impfungen

Hanau - In Deutschland ist Gebärmutterhalskrebs die dritthäufigste Krebserkrankung bei Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren. Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 5000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs.

1600 Betroffene sterben an dieser Krankheit, 90.000 werden operiert, um eine Vorstufe des Krebses zu entfernen. In Hanau startet jetzt an drei Grundschulen ein Pilotprojekt zur besseren Vorsorge gegen Gebärmutterhalskrebs durch die Impfung von Mädchen in jungen Jahren. Im laufenden Schuljahr werden Eltern von Viertklässlern an Erich-Kästner-, Gebeschuss- und Friedrich-Ebert- Schule im Rahmen von Elternabenden über Humane Papillomviren (HPV) informiert, die als Hauptverursacher für Gebärmutterhalskrebs gelten und vorrangig durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Im Nachgang zu den Elternabenden erhalten die Eltern die Möglichkeit, ihre Töchter in der Schule gegen HPV impfen zulassen.

Die Kosten übernehmen die Krankenkassen, da die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts (STIKO) die Impfung für Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren empfiehlt. Auch für Jungen macht die Impfung Sinn, da sie sowohl Träger und Verbreiter der Viren sein können, als auch an anderen Krebsformen erkranken können, die durch HPV verursacht werden. Allerdings übernehmen die Krankenkassen bei Jungen die Kosten bisher nicht, da es noch keine offizielle STIKO-Impfempfehlung für Jungen gibt.

Treibende Kraft hinter dem Pilotprojekt ist das Gesundheitsnetz Rhein-Neckar, ein gemeinnütziger Verband von Kommunen, Kliniken und Gesundheitsdienstleistern, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Impfung gegen HPV an Schulen in Deutschland zum Standard zu machen und damit die Erkrankungen an Gebärmutterhalskrebs deutlich zu senken. 2015 startete das Gesundheitsnetz mit der HPV-Impfung an sechs Schulen im Kreis Bergstraße. Inzwischen wurde das Projekt dort auf zwölf Schulen ausgeweitet und die HPV-Impfrate im Kreis vervierfacht.

„Leider ist die HPV-Impfrate deutschlandweit rückgängig“, berichtete Dr. Claus Köster, Präsident des Gesundheitsnetzes Rhein-Neckar. und Leiter des Projekts „Freiwillige HPV Schulimpfung“ bei der Auftaktveranstaltung im Hanauer Rathaus. „Nur 31 Prozent Mädchen werden geimpft. Hessen bildet mit 22 Prozent das Schlusslicht bundesweit. Das wollen wir ändern!“, erklärte er.

Hanau ist die erste hessische Stadt, die am Pilotprojekt teilnimmt. Projektleiter Köster betonte, dass die Impfung einen hochwirksamen und lange anhaltenden Schutz biete und keine schwerwiegenden Nebenwirkungen habe. Wichtig sei es, dass die Impfung vor den ersten Sexualkontakten - also vor einer möglichen Ansteckung - stattfindet.

Auch Bürgermeister Axel Weiss-Thiel betonte wie wichtig Vorsorge sei. Er dankte allen am Projekt Beteiligten. Dazu zählen auch das Staatliche Schulamt, das Hessische Sozialministerium, die Schulleiterinnen und Schulleiter der drei Pilot-Schulen sowie Dr. med. Viorel Bucur, der die geplanten Elternabende gestalten wird. (did)

