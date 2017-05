Erdgas und Fernwärme günstiger

Hanau - Die Stadtwerke Hanau haben aktuell ihre Preise für Erdgas und Fernwärme gesenkt und halten den Strompreis stabil. „Wir geben günstigere Beschaffungskosten bei Gas und Fernwärme an unsere Kunden weiter“, erklärt Geschäftsführer Steffen Maiwald.

Damit senken die Stadtwerke ihren Erdgas-Preis binnen eines Jahres zum zweiten Mal. So spare ein Haushalt mit einem Gasverbrauch von jährlich 12.000 Kilowattstunden, was einer Wohnungsgröße von 80 bis 100 Quadratmetern entspreche, im Produkt Erdgas Basis rund 50 Euro beziehungsweise 5 Prozent. Bei einem Wechsel ins günstigere Produkt Erdgas Plus ließen sich sogar 110 Euro sparen. Neu sei ein einmaliger Bonus von 120 Euro für alle Kunden, die in das Festpreisprodukt Erdgas Plus wechseln, den Wechsel ins Online-Produkt Erdgas Direkt belohne man mit 50 Euro. Den Bonus erhalten nicht nur Neukunden, sondern auch Bestandskunden, die in diese Produkte wechseln wollen, melden die Stadtwerke.

Für Fernwärme-Kunden ergeben sich auch Einsparungen. Zum Beispiel zahlt ein Kunde mit einer Abnahme von 12000 Kilowattstunden im Jahr rund 210 Euro und damit zwölf Prozent weniger. Trotz steigender Netzentgelte blieben die Strompreise bei den Stadtwerken unverändert, nachdem diese zuletzt im Juli 2016 bereits gesenkt wurden. Weitere Infos: www.stadtwerke-hanau.de. (did)