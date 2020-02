Hanau: Schulzentrum im Stadtteil Lamboy folgt der Ausbau-Empfehlung

Das Schulzentrum Hessen-Homburg im Stadtteil Lamboy spricht sich für einen Ausbau der Haupt- und Realschule zu einer kooperativen Gesamtschule aus. Damit würde eine gymnasiale Oberstufe hinzukommen. Die Erweiterung soll dem anhaltenden Bevölkerungswachstum in der Brüder-Grimm-Stadt Rechnung tragen.

Hanau – Der Beschluss der Schulkonferenz folgt den Vorschlägen eines externen Gutachtens für den Schulstandort Hanau und des zuständigen Dezernenten, Bürgermeister Axel Weiss-Thiel (SPD). Die Ausbaupläne werden „von der gesamten Schulgemeinde mitgetragen“, berichtet Hessen-Homburg-Schulleiter Heinz Armbrüster. Er hebt die einstimmigen Beschlüsse aller Schulgremien hervor – vom Lehrerkollegium über die Schülervertretung bis zum Elternbeirat.

Es sei Wunsch der Schulgemeinde, „die erfolgreiche Arbeit der bestehenden Zweige der Haupt- und Realschule fortzusetzen und durch die Angliederung eines gymnasialen Zweigs in Form einer schulformbezogenen kooperativen Gesamtschule weiterzuentwickeln“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie berichtet, hatte eine Analyse des auf Schulentwicklungsplanung spezialisierten Beratungsbüros biregio im Auftrag der Stadt ergeben, dass es in den nächsten Jahren eng wird an den weiterführenden Schulen in Hanau. Während im Schuljahr 2018/19 noch 820 Kinder die vierten Klassen der Grundschulen besuchten, sollen es laut Prognose bis 2025 rund 1040 sein. Immerhin 39 Prozent der Hanauer Grundschüler wechseln auf Gymnasien. 2018/19 gab es noch 520 Einschulungen an den Hanauer Gymnasien. Diese Zahl soll mittelfristig auf 600 steigen. Vorschlag der biregio-Experten: Ein Gymnasialzweig mit vier Parallelklassen am Schulzentrum Hessen-Homburg.

Auch die Schulkonferenz weist darauf hin, dass das Schulzentrum über ein städtisches Areal verfüge, „dass es erlaubt, die räumlichen, baulichen und ausstattungstechnischen Voraussetzungen herzustellen, um das zusätzliche Angebot im gymnasialen Bereich abzudecken.“

Schuldezernent Axel Weiss-Thiel hatte stets betont, dass Hanau Schulstandort für die Region bleiben wolle, deswegen soll die Vereinbarung mit dem Kreis, wonach Hanau weiter bis zu 350 Schüler pro Jahrgang aus dem westlichen Kreisgebiet gegen Kostenbeteiligung des Kreises an seinen Gymnasien aufnimmt, fortgeführt werden. Ein Ausbau des Schulzentrums Hessen-Homburg soll auch dem, vor allem aber dem Bevölkerungswachstum im Stadtteil Wolfgang Rechnung tragen, wo in den nächsten Jahren im Pioneer-Park 5000 Menschen zuziehen sollen. Durch eine entsprechende Busverbindung könnte das Schulzentrum Hessen-Homburg „direkter Schulstandort für das Neubaugebiet“ werden, heißt es.

Weiss-Thiel zeigt sich erfreut darüber, dass die Schulkonferenz den Ausbau-Vorschlägen gefolgt ist. Das will er in den Schulentwicklungsplan aufnehmen, der den städtischen Gremien im Sommer vorgelegt werden soll.

VON CHRISTIAN SPINDLER