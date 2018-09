1000. Geburt im Hanauer Stadtklinikum

Das Team des Eltern-Kind-Zentrums am Klinikum Hanau meldet die 1000. Geburt dieses Jahres. Der kleine Saima Batool erblickte am vergangenen Samstag um 17. 33 Uhr das Licht der Welt. Er wog bei seiner Geburt 2940 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Hanau - Das Team des Eltern-Kind-Zentrums am Klinikum Hanau meldet die 1000. Geburt dieses Jahres. Der kleine Saima Batool erblickte am vergangenen Samstag um 17.33 Uhr das Licht der Welt. Er wog bei seiner Geburt 2940 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Stellvertretend für das komplette Team gratulierten Hebamme Agnieszka Tack und Dr. Dirk Wallmeier der jungen Familie mit einem Blumenstrauß. Am 1. September wurden insgesamt vier Kinder geboren. 2017 ereignete sich die 1 000. Geburt des Jahres am Klinikum Hanau am 30. August. Damit liegen die Geburtenzahlen 2018 ebenfalls auf dem hohen Vorjahresniveau. Auf ihren neugeborenen kleinen Bruder freuen sich zuhause in Nidderau schon zwei große Schwestern und ein großer Bruder.

„Wir wünschen der jungen Familie eine schöne erste Zeit zusammen und alles Gute für die gemeinsame Zukunft. Der große Zuspruch durch die werdenden Eltern und das Vertrauen der zuweisenden Ärzte freut uns sehr“, sagte Volkmar Bölke, Geschäftsführer des Klinikums. Im Eltern-Kind-Zentrum stehen rund um die Uhr ein Expertenteam für Geburtsmedizin und vorgeburtliche Diagnostik sowie Kinderärzte bereit. Am Stadtklinikum gibt es das einzige Perinatalzentrum der höchsten deutschen Versorgungsstufe (Level 1) im Main-Kinzig-Kreis. (cs.)