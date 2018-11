20-Jähriger bei Streit vor Culture Club leicht verletzt

Hanau - Bei einem Streit vor dem Culture Club in Hanau/Wolfgang ist in der Nacht zum Sonntag ein 20-Jähriger verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet soll ein junger Mann einem 20-Jährigen gegen 2.45 Uhr ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann aus Großkrotzenburg erlitt hierbei Prellungen im Gesicht und eine Verletzung am Ohr; er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte, der eine schmale Statur hatte und komplett schwarz gekleidet war, lief in Richtung August-Bebel-Straße davon. Er hatte blonde Haare, blaue Augen, ein schmales Gesicht und war etwa 20 bis 24 Jahre alt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei in Großauheim sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter sowie möglichen weiteren Beteiligten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181-95970 an die Ermittlungsgruppe in Großauheim zu wenden. (ses)

Rubriklistenbild: © dpa