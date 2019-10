21-Jähriger wird in Auto gezerrt und verschleppt - die Polizei hat einen Verdacht 

Ausgeraubt und geschlagen

+ © Screenshot: Google Ein 21-Jähriger wurde am Westbahnhof in Hanau verschleppt und ausgeraubt. © Screenshot: Google

Am Sonntagabend wartete ein 21-Jähriger an einer Bushaltestelle am Westbahnhof in Hanau. Plötzlich wurde er in ein Auto gezerrt. Die Polizei ermittelt.