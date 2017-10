Anwohner der Französischen Allee fordern autofreien Platz

Hanau - Schon jetzt sei die Verkehrsbelastung am Platz an der Wallonisch-Niederländischen Kirche eine Zumutung, sagen Anwohner. Sie machen mobil und fordern, dass der Platz bei der Umgestaltung auch wirklich autofrei wird. Von Christian Spindler

So sei das in der Vergangenheit auch versprochen worden. Von der Politik fühlen sich die Anwohner indes im Stich gelassen.

Sieben Argumente hat die Anwohner-Initiative aus dem West- und dem Ostkarree auf den Infoblättern für ihre Unterschriftenaktion aufgelistet. Argumente für die Forderung, dass der Platz komplett autofrei werden müsse. Es dürfe auch nicht die 57 Parkplätze am Rand geben wie in zwei der vier Planungsvarianten vorgesehen und wie vor allem von Marktbeschickern und Einzelhandel gefordert. „Ob 30, 70 oder 100 - jeder Parkplatz zieht Suchverkehr an“, so Siegfried Jorda, einer der Initiatoren der Unterschriftenaktion bei einem Pressegespräch, zu dem die Anwohnerinitiative eingeladen hatte.

Lesen Sie dazu auch: Ganz autofrei - oder nur fast? Verkehrsversuch geplant Und die Parkplätze - derzeit sind es 120 auf dem Kirchplatz und gut 60 an den Straßen drumherum - seien auch nicht notwendig - weder für Einkäufer, noch für Anwohner. Für Marktbesucher und Einkäufer gebe es genügend Stellplätze in nur wenige Minuten entfernten Parkhäusern; und für Anwohner in den Tiefgaragen unter dem West- bzw. Ostkarree bzw. künftig in einer dritten Tiefgarage, die geplant ist, wenn voraussichtlich in 2019 die maroden Blocks an der Hahnenstraße abgerissen werden und auch dort neu gebaut wird.

Wenn lautstark der Erhalt von Parkplätzen an der Französischen Allee gefordert werde, dann sei das „vor allem der Bequemlichkeit geschuldet“, meint Franz Kahr von der Anwohnerinitiative, die bis dato an die 100 Unterschriften von Anwohnern gesammelt hat, die den autofreien Platz fordern. Denn so wie es jetzt ist, könne es nicht bleiben: „Die Loggien im Parterre sind praktisch nicht nutzbar“, berichtet Jürgen Röder, einer der ersten Mieter im Ostkarree: wegen des vielen Verkehrs und wegen der vielen Raser, die abends durch die engen Straßen brettern und mitunter Kavalierstarts hinlegten. „Manchmal kann man sogar den Reifengummi auf dem Balkon riechen“, sagt Kahr. Im Schnitt fahren stündlich 100 Autos am Ostkarree vorbei, hat er gezählt, in Spitzenzeiten gar bis zu 140.

Was die Anwohner am meisten wurmt: Während des Innenstadt-Umbaus habe es stets geheißen, der Platz an der Wallonisch-Niederländischen Kirche werde autofrei. „Und auch vom Bauträger ist uns versichert worden, dass der Platz in einen autofreien Park umgestaltet werden soll“, sagt Siegfried Jorda. Der Steinheimer hat vor einigen Monaten im Westkarree eine Eigentumswohnung bezogen. Erst nachdem die Marktbeschicker öffentlichkeitswirksam und lauthals gegen die autofreien Planungen interveniert hätten, seien die Entwürfe geändert worden, schimpfen Kahr und Jorda. „Wir hingegen hatten keine Gelegenheit, uns zu positionieren“, assistiert Jürgen Röder.

Die Enttäuschung und Verärgerung bei der Anwohnerinitiative ist groß. Sie fürchtet auch, dass die Entscheidung bei den Verantwortlichen im Rathaus längst gefallen ist - zugunsten der Variante mit 57 Parkplätzen. „So haben wir uns das aber nicht vorgestellt“, so Kahr. „Wir sind davon ausgegangen, dass alle befragt und gehört werden“, sagt Röder, „das gehört sich doch in einem demokratischen Prozess.“

Bislang wissen die Anwohner bei ihren Forderungen lediglich die Grünen auf ihrer Seite. Gleichwohl wollen sie weiter für ihr Anliegen kämpfen, unter anderem an diesem Freitag und Samstag mit einem Stand bei der Infoveranstaltung der Stadt.

