Retrospektive des Künstlerkollektivs „KiX“: Von Anfang an das eigene Scheitern im Programm

Knapp 30 Jahre ist es her, dass einige Hanauer unter dem Label „KiX“ den Punk aufs Papier gebracht haben. Die Künstler veröffentlichten regelmäßige Hefte, produzierten Audiomedien, inspirierten Bands und vertraten dabei alles andere als den Mainstream.

Hanau – In der Galerie „Freihafen“ des KUZ Hanau am Hafentor ist seit Freitagabend (11.10.2019) eine umfangreiche Ausstellung dessen zu sehen, was das Künstlerkollektiv KiX der fünf Hanauer und ihr Freundeskreis von damals bis heute geschaffen haben. Da geben sich Strichmännchen ein Stelldichein, philosophieren über Banalitäten. Treffen sich zwei Strudel, Lars und Bob, ihre Kommunikation wirkt absurd. Ist sie auch. Genauso wie der Comic mit der Postkarte für den Blinden.

Die Comicreihe „Der innere Schweinehund – Magazin für den gesellschaftlichen Niedergang“ im DIN-A-6-Format für 50 Pfennige diente ebenfalls als Forum für alle möglichen Darstellungen von zeitgeistigen Befindlichkeiten. Frech, gegen den Strich gebürstet, satirisch, absurd. Aber genau solche Absurditäten sind es, die Manutchehr Ghassemlou, Jörg Ritter, Torsten und Carsten Kauke und Michael Rautenberg damals mit Hingabe zu pflegen begannen. In Wort und Bild.

Hanau: Ausstellung über Künstlerkollektiv KiX - Comics, Audioaufnahmen und mehr

Es ging nicht darum, einem Trend zu folgen. Es ging einfach darum, Eigenes zu verwirklichen, Gedanken zu visualisieren, Schräges zu manifestieren und in die Breite zu bringen. Nachdem das Anfang der Neunzigerjahre mit dem Hanauer Stadtmagazin „Banane“ nicht wie gewünscht funktioniert hatte, setzten die kreativen Freunde auf die Comic-Schiene. Ihre eigentümliche figürliche Formsprache nannten sie „Playmobilismus“. Und der reichte aus, um viele junge Menschen zu erreichen.

+ Für Comic-Künstler Michael Rautenberg alias „Rautie“ ist die Passion von damals längst zum Broterwerb geworden. © Foto: Kögel

Zeitweise war es sogar möglich, von den regelmäßigen KiX-Veröffentlichungen zu leben, erinnert sich Michael Rautenberg, für den die Passion von damals längst zum Broterwerb geworden ist. Immerhin seien von 1991 bis 1995 insgesamt 29 Ausgaben erschienen. Aber nicht nur Comics wurden produziert. In einer „übersichtlichen Stadt“ wie Hanau fanden sich auch Musiker und Tonkünstler mit den Zeichnern und Textern zusammen. Es entstanden Bands, Audioaufnahmen und diverse Arten der Zusammenarbeit.

Kunst in Hanau: Ausstellung in der Galerie „Freihafen“ - Begleitprogramm zusammengestellt

Die „extremen Hanauer Comic-Grenzgänger“, wie sie Wolfgang Kischel vom städtischen Fachbereich Kultur bei der Ausstellungseröffnung nannte, haben sich um die gängigen und gebräuchlichen Formen in ihrem Metier „nicht gekümmert“. Und noch etwas zeichnete die Erfinder des „Playmobilismus“ laut Kischel aus: „KiX hatte von Anfang an sein eigenes Scheitern im Programm.“ Denn „es ging ums Machen, nicht ums Können“, wie sich ein Wegbegleiter des Künstlerkollektivs erinnert.

Das umfangreiche Archivmaterial in der Retrospektive – laut Lucas Schobert vom Gastgeber KUZ Hanau „nur ein Buchteil dessen, was die Künstler hier angeschleppt haben“ – ist bis zum 27. Oktober im Ausstellungsraum „Freihafen“ zu sehen. Parallel dazu haben KUZ Hanau, Fachbereich Kultur und das ehemalige Künstlerkollektiv ein umfangreiches Begleitprogramm zusammengestellt, das gegenüber in der „Hafenkneipe“ präsentiert wird. Am Donnerstag, 17. Oktober, wird dort von 17 bis 20 Uhr mit einem „KiX-Filmabend“ aufgewartet. Elektroakustische Experimentalmusik mit der Gruppe „Materialeinschüchterung“ steht am Freitag, 18. Oktober, ab 20 Uhr auf dem Programm. House- und Technomusik werden am Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr in der Hafenkneipe geboten.

zdk