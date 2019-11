Bewaffneter Mann auf der Flucht: Polizeihubschrauber im Einsatz

Raubüberfall in Hanau: Ein bewaffneter Mann überfällt Geschäft. Der Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Raubüberfall in Hanau: Ein bewaffneter Mann ist auf der Flucht. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Hanau - Am Samstagmorgen (23.11.2019) gegen 09.43 Uhr ist ein Bekleidungsgeschäft im Grashüpferweg in Hanau im Stadtteil Wolfgang überfallen worden. Ein Täter, bewaffnet mit einer Pistole, betrat kurz nach Ladenöffnung den Markt und forderte die Herausgabe von Geld, berichtet die Polizei.

Nachdem die 33-jährige Mitarbeiterin die Kasse und einen Tresor in Hanau öffnen musste, entnahm der Täter das dortige Bargeld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang. Danach flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Großauheim.

Überfall in Hanau: Polizeihubschrauber im Einsatz

Bei dem Überfall in Hanau wurde niemand verletzt. Die polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, bei denen auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, führten bislang nicht zur Festnahme des Räubers

Zu ihm liegt folgende Personenbeschreibung vor: Etwa 1,75 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte einen Fünf-Tage-Bart, sprach mit einem leichten ausländischen Akzent und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise durch mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 06181 100-123. chw

Ein Überfall in Hanau beschäftigt ebenfalls die Polizei: In Hanau schlagen drei Täter einen Frankfurter nieder und nehmen ihm seine Wertsachen ab. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.