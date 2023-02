Fund an der Limesbrücke Hanau: Zylinder wirft Fragen auf - LKA ermittelt

Von: Nadja Austel

In Hanau entdeckt ein Kapitän einen Gegenstand, der an der Limesbrücke befestigt ist. Es handelt sich um einen Zylinder mit einer unbekannten Substanz.

Update vom Dienstag, 7. Februar, 12.27 Uhr: Laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa), handelt es bei dem an einer Main-Brücke in Hanau entdeckten verdächtigen Gegenstand, um einen Metallzylinder, indem sich eine unbekannte Substanz befindet. Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund gibt es bislang nicht, wie die Staatsanwaltschaft Hanau am Montag (6. Februar) der dpa mitteilte.

Das hessische Landeskriminalamt (LKA) untersuche nun den rund 20 Zentimeter langen Zylinder sowie die darin enthaltene Substanz. Noch ist es unbekannt, wer den Zylinder auf der Brücke platziert hatte oder von wo er stammt.

Beängstigender Fund an der Limesbrücke Hanau: Bombenkommando rückt an

Erstmeldung vom Samstag, 4. Februar, 15.08 Uhr: Am Samstagmorgen (4. Februar) löst eine beunruhigende Entdeckung auf der Depotstraße in Hanau einen Großeinsatz der Polizei aus. Der Kapitän eines Frachters entdeckt bei seiner Fahrt auf dem Main einen verdächtigen Gegenstand an der Limesbrücke.

Bombenkommando auf Limesbrücke. Die Spezialkräfte untersuchen den verdächtigen Gegenstand. © Fabien KRIEGEL/5VISION.NEWS

Laut Informationen von 5vision.news informierte er die zuständige Polizeistelle, die sofort anrückte und den Gegenstand inspizierte. Das Polizeipräsidium Südosthessen teilte auf Nachfrage mit, dass von den Beamten nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich dabei um einen Sprengsatz handelte.

Hanau: Polizei sperrt Main wegen Bomben-Alarm

Die Einsatzkräfte der Polizei forderten daher Verstärkung an. Die Brücke wurde in beide Richtungen abgesperrt, beide Mainufer vollständig evakuiert, so 5vision.news weiter. Auch die Wasserschutzpolizei wurde angefordert. Deren Einsatzkräfte schlossen demnach gemeinsam mit der Schifffahrtspolizei die Wasserstraße des Mains in beide Richtungen für den Binnenschifffahrtsverkehr.

Schließlich sei außerdem das Bombenkommando des Landeskriminalamtes angerückt, um den verdächtigen Gegenstand an der Limesbrücke näher zu untersuchen. Die Spezialkräfte konnten nach Angaben von 5vision.news ebenfalls nicht ausschließen, dass es sich dabei um einen Sprengsatz handelte. Er sei daher sichergestellt worden und werde nun eingehenden Untersuchungen unterzogen.

Hanau: Kriminalpolizei klärt Bomben-Verdacht

Warum der Gegenstand sich an der Brücke befunden hatte und von wem er konstruiert und dort angebracht wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Kriminalpolizei, berichtet 5Vision. Infolge des Großeinsatzes kam es zu massiven Behinderungen im Nahverkehr und im Binnenschifffahrtsverkehr. Die Brücke war den Informationen von 5Vision nach über mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Limesbrücke in Hanau ist ein wichtiger Zubringer zur A3 und verbindet Großauheim mit Kleinauheim.

Mit einem „lauten Knall“ war im vergangenen Sommer eine Fliegerbombe in Hanau kontrolliert gesprengt worden. Sie war bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Pioneer Parks entdeckt worden. (na)