Großer Schaden bei Brand in Hanauer Lagerhalle - keine Verletzten

Von: Clemens Dörrenberg

In Hanau-Wolfgang brennt am Donnerstagabend eine Lagerhalle. Die Feuerwehr löscht den Brand. Es gibt keine Verletzten. Die Polizei geht nicht von Brandstiftung aus.

Hanau - Bei dem Brand einer Lagerhalle im Hanauer Stadtteil Wolfgang (Main-Kinzig-Kreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 100 000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Donnerstagabend (9. Februar) in einer Firma aus, die in der Straße „Vor der Pulvermühle“ Granulat produziert, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte.

Wie genau es zu dem Brand kam, sei noch unklar. Es werde jedoch nicht von Brandstiftung ausgegangen. Ein zur Nachtschicht kommender Arbeiter bemerkte den Rauch und verständigte gegen 21 Uhr die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die anwohnende Bevölkerung“, sagte Volker Teger, Pressesprecher der Hanauer Feuerwehr.

Der Brand einer Lagerhalle in Hanau-Wolfgang verursacht einen Schaden von 100 000 Euro. © 5visions.news

Nach mehreren Stunden ist der Brand in Hanau-Wolfgang gelöscht

Insgesamt seien 50 Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen, darunter Feuerwehren aus den Hanauer Stadtteilen Wolfgang sowie Großauheim. Daneben war eine Drehleiter im Einsatz und ein Gerät, das den Austritt von Gefahrenstoffen messen kann. Insgesamt dauerte es mehrere Stunden, bis der Brand gelöscht war. (Clemens Dörrenberg)

Erst vor wenigen Tagen war es in Hanau zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Neun Menschen sowie eine Katze wurden gerettet.