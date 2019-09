Bühne unterm Ginkgo-Baum

Gestern haben die Schülerinnen und Schüler der Karl-Rehbein-Schule ihren neuen, großzügig gestalteten Pausenhof in Besitz genommen.

Hanau – Großes Aufatmen also bei Schulleiter Jürgen Scheuermann und allen an Planung und Bau beteiligten Gremien der Stadt, der Schulverwaltung und der Schulgemeinde. In sieben Bauabschnitten ist die Schule in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten quasi runderneuert worden, erinnerte Jürgen Scheuermann. Sieben Bauabschnitte waren nötig, jeder dauerte zwischen zwei und drei Jahren. „Ein Kraftakt für alle Beteiligten“, erinnerte Scheuermann, doch man habe diese Zeit „gemeinsam gemeistert.“ 15,6 Millionen Euro sind investiert worden, rechnete Hanaus Schuldezernent Axel Weiss-Thiel vor. Mit dem Geld sei „etwas Herausragendes geschaffen worden“, auf der Basis „kann sich die Schule weiterentwickeln.“

Die Neugestaltung des Schulhofs hat 90 000 Euro gekostet. Maßgeblich an der Finanzierung beteiligt war der Verein der Freunde und Förderer der Karl-Rehbein-Schule. Jeder von dort beigetragene Euro sei von der Stadt verdoppelt worden, so Scheuermann. „Das hat sich gelohnt“, betonte der Fördervereinsvorsitzende Thomas Adlung. Der früher asphaltierte Hof zeigt sich jetzt in freundlich-hellem Pflaster, dunkle Pflasterstreifen gliedern die Fläche, Pflanzkübel sorgen für angenehmes Grün und auch für Sitzgelegenheiten. Rund um den Ginkgo- Baum im Zentrum des Schulhofes zieht sich eine hölzerne Bühne. Da könne die Schule beispielsweise ihre erfolgreichen Sportler würdig ehren, sagt Scheuermann. Aber auch für Aufführungen ist die höher gelegte Ebene nutzbar.

„Es hat große Freude gemacht, zu sehen, wie die Schüler heute früh nach dem Wegräumen der Absperrungen den Schulhof in Besitz genommen haben“, freute sich der Schulleiter, der die Umbauarbeiten und Planungen zuweilen als Ringen um die besten Lösungen empfunden hat. Ein Ringen aber, das stets vom allgemeinen Einvernehmen getragen worden sei. Für den Vorsitzenden des Schulelternbeirats, Volker Beyel, ist die gemeinsame Anstrengung zur Verbesserung der Schulhofsituation „ein tolles Zeichen dafür, was man leisten kann, wenn man zusammen arbeitet.“ Jetzt gehe es darum, sich um den Ausbau der digitalen Infrastruktur an des Gymnasiums zu kümmern. Hier müsse eine Lösung angestrebt werden, die „auch noch in 15 Jahren tragfähig“ sei.

VON DIETER KÖGEL