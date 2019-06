Hanau: Bund finanziert Lärmschutz an Gleisen und fördert passiven Schallschutz

Die Bewohnerinnen und Bewohner von rund 3400 Wohnungen und Häusern in Hanau können darauf hoffen, dass es in ihren vier Wänden künftig leiser wird. Denn sie sollen vom Lärmsanierungsprogramm des Bundes entlang von bestehenden Eisenbahnstrecken profitieren.

Hanau – Der Haken: Mit dem Bau von Lärmschutzwänden in Hanau wird frühestens in 2023/24 begonnen, und wer darüber hinaus passiven Schallschutz, also etwa den Einbau von Schallschutzfenstern, möchte, muss sich an den Kosten zu 25 Prozent beteiligen.

Wie sehr vielen Hanauerinnen und Hanauern das Thema Bahnlärm unter den Nägeln brennt, zeigte die angesichts der sommerlichen Temperaturen doch recht große Beteiligung an einer Bürgerversammlung im Bürgerhaus Wolfgang, bei der Vertreter der Deutschen Bahn und des auf Lärmsanierungen spezialisierten Planungsbüros Modus Consult am Montagabend die für Hanau ins Auge gefassten Maßnahmen erläuterten. Gut 150 Bürgerinnen und Bürger lernten dabei unter anderem, dass in der Verkehrsplanung Lärmbelastungen nicht gemessen, sondern berechnet werden. Zugrunde liegen komplexe, zertifizierte Computerprogramme, die mit eine Fülle topografischer und Katasterdaten sowie auch einer Prognose der künftigen verkehrlichen Belastung gefüttert ein „digitales Lärmmodell Hanaus“ erstellen, anhand dessen die Fachleute ziemlich genau sagen können, welche Wohngebäude - denn alleine um die geht es letztlich - wie vom Lärm betroffen sind und welche Entlastung durch Maßnahmen des aktiven beziehungsweise passiven Lärmschutzes erzielt werden können.

Lärmschutz: In Mischgebieten gelten die Grenzwerte 69 Dezibel am Tag

Maßgeblich sind dabei die Lärmgrenzwerte, die bei reinen Wohngebieten bei 67 Dezibel tagsüber und 57 Dezibel nachts liegen. In Mischgebieten gelten die Grenzwerte 69 Dezibel am Tag und 59 Dezibel nachts. Allerdings, so musste Sabine Weiler, Ingenieurin der DB Netz AG, einräumen, sei für die Berechnungen der sogenannte Mittelungspegel, also die durchschnittliche Lärmbelastung maßgebend, und nicht der Vorbeifahrpegel einzelner Züge, der durchaus deutlich höher liegen könne.

Die Brüder-Grimm-Stadt ist durchzogen von sechs regionalen und nationalen Eisenbahnstrecken. Die Berechnungen der Lärmgutachter haben ergeben, dass weite Teile der Hanauer Bestandsstrecken unter die Förderbedingungen des Lärmsanierungsprogramms fallen. Insgesamt, so fasste es Martin Reichert von Modus Consult am Ende seines ausführlichen Vortrags, in dem die geplanten Maßnahmen entlang der Bahnstrecken in den einzelnen Stadtteilen erläutert wurden, zusammen, sind in Hanau rund 3400 Wohneinheiten von Bahnlärm so betroffen, dass Handlungsbedarf bestehe.

Lärmschutzwänden auf einer Gesamtlänge von sieben Kilometern

Das Gutachterbüro empfiehlt den Bau von zwischen zwei und drei Meter hohen Lärmschutzwänden auf einer Gesamtlänge von sieben Kilometern. Ein Hauptschwerpunkt ist dabei Großauheim, wo Lärmschutzwände praktisch entlang der gesamten Strecken mit Ausnahme der Bahnübergänge vorgesehen sind. Insgesamt kalkuliert die Bahn mit Baukosten von 13,5 Millionen Euro.

Allerdings wird der Bau von Lärmschutzwänden alleine nicht reichen. Laut Gutachter Reichert sind bei circa 2000 Wohneinheiten zusätzlich noch Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erforderlich, um die Grenzwerte einhalten zu können. Meist handele es sich dabei um die oberen Geschosse von Häusern.

Gefördert wird in der Regel der Einbau von Schallschutzfenstern und die Dämmung von Rollladenkästen. Auch die Montage sogenannter Schalldämmlüfter, die für eine Be- und Entlüftung von Wohnungen auch bei geschlossenen Fenstern sorgen, werde gefördert, so Weiler. Allerdings: Bei allen förderfähigen Maßnahmen, die nach einem Ortstermin von einem Gutachterbüro individuell für jede Wohneinheit empfohlen werden, müssen die Immobilienbesitzer immer einen Eigenanteil von 25 Prozent leisten, schließlich erzielten ihre Häuser ja auch einen Wertzuwachs.

Begonnen wird mit dem Programm laut Weiler frühesten 2023/24. „Und das ist noch ein sportlicher Termin, angesichts der technischen und planerischen Vorarbeiten, die noch notwendig sind.“ So wird das Eisenbahnbundesamt unter anderem ein umfangreiches Planfeststellungsverfahren durchführen müssen, in dem sich auch die Anwohner mit ihren Anregungen und ihrer Kritik einbringen können.

VON DIRK IDING

