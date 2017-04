Bundespolizei bringt Neunjährigen nach Hause

Hanau - Am Montag gegen 16 Uhr klingelte es bei der Bundespolizei in Hanau an der Wache des Hauptbahnhofs. Ein aufgeregter neunjähriger Junge bat die Bundespolizisten dringend um Hilfe.

Der junge Mann erklärte den Beamten, dass er aus Hanau käme und an der falschen Bushaltestelle ausgestiegen sei. Zudem könne er seine Mutter übers Telefon nicht erreichen. Die Polizisten konnten die Mutter ebenfalls nicht telefonisch kontaktieren, sodass sie kurzerhand beschlossen, den Jungen nach Hause zu fahren. Das Kind wurde wohlbehütet an die besorgte Mutter übergeben. (did)

