Abgeordnete werben für Nordmainische S-Bahn

Hanau - Im Bundesverkehrsministerium sei man sich der großen Bedeutung der Nordmainischen S-Bahn für die Region Rhein-Main sehr bewusst.

Diese Erkenntnis nahmen die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert und ihr Landtagskollege Heiko Kasseckert (beide CDU) aus einem gemeinsamen Gespräch mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit. „Wir wollen das Projekt schnellstmöglich in trockene Tücher bringen und haben daher noch einmal die Gelegenheit genutzt, den Bundesverkehrsminister von der Bedeutung der Maßnahme zu überzeugen“, erklärten Kasseckert und Leikert zur Motivation für ihre gemeinsame Initiative. Erfreut zeigten sich die beiden Abgeordneten nach ihrem Treffen mit dem Minister, dass die Bedeutung der nordmaischen S-Bahn für die Region Hanau bei Alexander Dobrindt „hinlänglich bekannt ist“. „Die Arbeit für das Projekt hat sich insofern bereits jetzt ausgezahlt“, waren sich die beiden heimischen CDU-Abgeordneten einig.

Wie Minister Dobrindt betonte habe, seien in Berlin für das Projekt alle politischen Vorarbeiten geleistet. Mit der Untersuchung der Maßnahme in der Bundesverkehrswegeplanung im Rahmen der Bewertung des Schienenverkehrsknotens Frankfurt sei der Umsetzungswille seitens des Bundes bereits dokumentiert. Auch die Landesseite habe sich durch die Anmeldung des Projekts, nicht zuletzt auch durch den Einsatz von Ministerpräsident Volker Bouffier beim Bahngipfel in der Hessischen Staatskanzlei, deutlich positioniert und Finanzierungszusagen gegeben.

Aktuell wird der gesamtwirtschaftliche Nutzen der Baumaßnahme für den Nah- und Fernverkehr untersucht. Durch die Nordmainische S-Bahn werden nicht nur zusätzliche Verbindungen innerhalb der Rhein-Main-Region geschaffen. Die Verbindung soll auch erheblich zur Entlastung des Fernverkehrs beitragen und ist somit auch von überregionaler Bedeutung. Untersucht werden allerdings noch die genauen Auswirkungen des Baus der Strecke zwischen Hanau über Maintal nach Frankfurt auf den Fernverkehr und dessen Kapazitätsgewinn. Das soll endgültige Klarheit bringen, ob und inwieweit eine Entlastungswirkung für den Fern- und Güterverkehr auf der bisherigen Stammstrecke entsteht, wenn die Nordmainische S-Bahn ihren Betrieb einmal aufgenommen hat.

Das ist auch für die Finanzierung des Projekts nicht unwesentlich. Denn durch ein positives Ergebnis dieser Untersuchung würde der Weg für eine anteilige Finanzierung des Nahverkehrsprojekts aus Mitteln des Bedarfsplans freigemacht.

Insgesamt geht man von Baukosten in Höhe von rund 430 Millionen Euro aus. Zuletzt stritt man sich um eine Finanzierungslücke von rund 60 Millionen Euro. Die, so die Forderung aus der Region, solle der Bund stopfen. Der kann sich aber nur an den Kosten beteiligen, wenn von dem Nahverkehrsprojekt Nordmainische S-Bahn auch positive Effekte für den Fern- und Güterverkehr zu erwarten sind.

Parallel laufen derzeit insgesamt drei Planfeststellungsverfahren mit dem Ziel, schnell Baurecht zu erhalten und womöglich im Jahr 2019 mit ersten Baumaßnahmen an Brückenbauwerken zu beginnen. Kasseckert und Leikert betonten, man werde weiter am Ball bleiben, um einen schnellen Abschluss der noch ausstehenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu unterstützen und auch die verschiedenen Projektpartner weiter im Gespräch zu halten. (did)

