Restaurants, Bars und Cafés in Hanau öffnen: Großer Ansturm bleibt aus

Die Corona-Pause für die Gastronomie in Hanau endet: Restaurants und Cafés empfangen wieder Gäste – die sind aber noch verhalten.

Viele Restaurants, Bars und Cafés in Hanau öffnen wieder

Nach der langen Corona-Pause läuft das Geschäft in den Gaststätten schleppend an

Bei manchem Betreiber und Gast bleibt ein mulmiges Gefühl

Hanau – Seit Freitag (15.05.2020) dürfen Gaststätten wieder öffnen. Die Auflagen in puncto Hygiene und Abstandhalten sind dabei sehr streng. Nehmen Besucher die Möglichkeit trotzdem wahr, endlich wieder einen Kaffee oder ein Bierchen am Tisch in der Sonne zu genießen und Salat, Schnitzel, Pasta und Pizza im Lieblingslokal zu essen? Wir haben uns auf dem Hanauer Marktplatz und am Rondo in Steinheim umgeschaut und umgehört.

Hanau: Freude über Neustart im Restaurant „Klara“ am Marktplatz

Im „Klara“ am Hanauer Marktplatz war der 15. Mai – nach exakt zwei Monaten coronabedingter Schließung – ein Tag der Freude für Betreiber, Service-Personal und Gäste. „Wir sind alle froh und glücklich, nach acht Wochen wieder arbeiten gehen zu können“, sagt Gastronom Hans-Peter Steeg-Rivas. „Nach so langer Zeit zuhause ist man froh, seine Kollegen wieder zu sehen. Gleichwohl ist es ein mulmiges Gefühl mit Abstand und Masken.“

Steeg-Rivas ergänzt: „Das mit den Hygienevorschriften ergibt alles Sinn, keine Frage. Acht, neun Stunden eine Maske zu tragen ist für das Servicepersonal aber anstrengend.“ Dennoch: „Wir alle freuen uns, dass es wieder losgeht“, resümiert der Betriebsleiter.

Nach Corona-Pause: Auftakt für Gastronomie in Hanau läuft schleppend

Der Auftakt verlief indes gestern eher schleppend. „Das haben wir uns aber fast gedacht, und ich denke, es wird in den nächsten zwei Wochen anziehen.“ Ihm ist es sehr wichtig, dass sein Servicepersonal den Arbeitsplatz sicher hat. „Mit 60 Prozent Kurzarbeitergeld auszukommen ist nicht einfach.“

Bei den Gästen im „Klara“ überwiegt das Positive: „Endlich wieder mit der Freundin einen Kaffee trinken können“, darüber freuen sich zwei junge Frauen, die an einem der Tische auf dem Marktplatz sitzen.

Hanau: Stammgäste begrüßen Wiedereröffnung von „Seecafé“

„Das Frühstücksgeschäft war heute noch sehr ruhig“, bilanziert Petra Stern, Betreiberin des „Seecafés“ am Einkaufszentrum Rondo in Steinheim. Mittags ab 12 Uhr kamen dann zwar mehr Gäste, aber „das war natürlich kein Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten“.

Für den Abend verzeichnete das Haus schon deutlich mehr Reservierungen. „Viele Stammgäste sind happy, dass wir wieder aufhaben.“ Das Café hat die mehrwöchige Zwangspause genutzt, um den Wintergarten beziehungsweise die Terrasse mit Seeblick zu verschönern. „Wenn es warm ist, haben wir genug Platz draußen.“ Drinnen dürfen maximal 45 Gäste sitzen, außen auf der Terrasse 50 sowie weitere um das Café herum.

Von Holger Hackendahl

