Das Zischen der fallenden Bomben: Eindruckvolles Zeitzeugen-Gespräch an der Lindenauschule

Die Erinnerungen sind so gegenwärtig, als wenn es erst gestern passiert wäre. Zeitzeugen des Hanau-Infernos zu Gast in der Lindenauschule in Hanau.

Hanau – Die Zeitzeugen des Hanau-Infernos vom 19. März 1945, als die Stadt kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs bei einem Bombenangriff in Schutt und Asche fiel, waren in der Großauheimer Lindenauschule zu Gast und berichteten den Schülern von den schrecklichen Ereignissen vor 75 Jahren.

Man hätte die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören können, so gebannt lauschten rund 100 Zehntklässler der Gesamtschule den Berichten der Besucher. Anlass für das Zeitzeugen-Gespräch war der Luftangriff auf den Hanauer Hauptbahnhof am 12. Dezember 1944, aber auch der in vier Monaten anstehende 75. Jahrestag der Zerstörung Hanaus am 19. März 1945.

Schulleiter Dr. Hermann Alig, Steffen Schleich, Lehrer für Gesellschaftslehre, und Referendarin Regina Schahms begrüßten vor dem Zusammentreffen mit den 100 Schülern fünf eingeladene Zeitzeugen zu einem Vorgespräch in der Schulbücherei. Auch Martin Hoppe, Leiter des Fachbereichs Kultur bei der Stadt Hanau, war zugegen. Er hielt im Lindenau-Forum einen Einführungsvortrag, der mit Schwarzweiß-Fotografien aus dem Stadtarchiv illustriert wurde.

Die Zeitzeugen Johanna Leipold (Jahrgang 1921), Henrik Lotz (Jahrgang 1929), Dietrich Brüggemann, Alfred Schendzielorz und Hans Fischer erlebten als Kinder, Jugendliche bzw. junge Erwachsene viele der insgesamt 40 Luftangriffe auf die Goldschmiedestadt mit. Ihre Erinnerungen an ein Leben im Krieg und bewegende Geschichten in den von Trümmern übersäten Straßen Hanaus sind bei den Zeitzeugen noch heute präsent.

„Haben Sie etwas von den Verbrechen der Nazis gewusst?“, fragt ein Schüler den 90-jährigen Henrik Lotz, nachdem dieser detailreich seine Erlebnisse nach dem verheerenden Luftangriff am 19. März 1945 geschildert hatte. „Der Normalbürger wusste davon nichts. Er wusste, dass jüdische Mitbürger mit ihren Koffern abgeholt wurden. Wir dachten, sie sollten leere Gebiete im Osten besiedeln. Erst nach dem Krieg ist von den Verbrechen an den Juden aus kirchlichen Kanälen etwas durchgesickert. Und die Amerikaner haben uns das dann in voller Härte mitgeteilt. Das Ausmaß war uns vorher nicht bekannt“, sagt Lotz.

„Was haben Sie denn gefühlt, als sie im Luftschutzkeller saßen und die Bomben eingeschlagen sind?“, will ein anderer Schüler wissen. „Wir haben nur da gesessen, hatten alle große Angst. Wir hörten das Zischen, als die Bomben gefallen sind, den Einschlag und dann haben die Keller geschaukelt“, erinnert sich Lotz. Und: „Ich kann Sie nur beglückwünschen, dass Sie in dieser friedlichen Zeit leben. Ihnen schreibt keiner vor, was Sie in Ihrer Freizeit machen. Wir mussten freitags um 5 Uhr bei der Hitler-Jugend zum Appell antreten.“ Der frühere Deutsche Ruderverbands-Präsident, der zum Zeitzeugen-Gespräch in Großauheim von seiner Frau begleitet wurde, erinnerte auch an die Tage, als er in Hanau mithalf, einen Teil der beim Bombenangriff Umgekommenen zu identifizieren. Dabei ging er auch auf die verheerende Wirkung der Stab-, Phosphor-Brandbomben, der Luftminen und Sprengbomben ein. Lotz: „In den Tagen nach der Zerstörung Hanaus stieg überall aus den Kellern Leichengeruch empor.“

Es waren eindringliche Schilderungen, die die Schüler verfolgten. Später gab es aber auch Momente des Schmunzelns bei den Schülern, etwa angesichts von Henrik Lotz’ Zeiteinteilung in den Nachkriegsjahren: „Auf die Fresswelle, als es zu Beginn der 1950er Jahre wieder genug zum Essen gab, folgte die Bekleidungswelle. Danach kam die Autowelle und die Reisewelle, als alle im Auto zu sechst oder siebt nach Bella Italia reisten“, erinnert sich Lotz. Und nach dem Urlaub „wollten alle Zuhause das essen, was es im Urlaub gab.“ Es wurden hierzulande italienische und jugoslawische Restaurants eröffnet als Echo auf die Urlaubswelle. Und weil die deutsche Wirtschaft brummte, „wurden ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland geholt“, so der 90-Jährige.

VON HOLGER HACKENDAHL