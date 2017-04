„Den A3-Ausbau zügig realisieren“

Hanau - Die IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und der Gesamtverband der Arbeitgeber Osthessen (GV) haben ihr gemeinsames Interesse betont, die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu unterstützen.

Dabei loben sie ausdrücklich die Bemühungen des Jobcenters des Kommunalen Centers für Arbeit (KCA) zur Feststellung der beruflichen Kompetenzen von Neuzugewanderten, die den Grundlehrgang „Leben-Arbeit-Sprache“ absolviert haben. „Damit wird die Basis für die berufliche Integration gelegt“, konstatiert AGV-Vorsitzender, Werner Kroth. „Mit verschiedenen Formaten, zum Beispiel einer Bustour, bringen wir junge Flüchtlinge mit potenziellen Ausbildungsbetrieben zusammen“, ergänzte IHK-Präsident Dr. Norbert Reichhold.

Gemeinsam appellierten IHK und die Arbeitgeber-Vertreter zudem an die Landesregierung und insbesondere an Hessen-Mobil, die Planungen für den Ausbau der Autobahn A3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Hanau zügig in Angriff zu nehmen. Es gelte, diesen für die Wirtschaftsstandorte im Osten der Rhein-Main-Metropole immens wichtigsten Autobahnabschnitt zukunftsfähig zu gestalten. Und dies bevor sich im Jahre 2021 eine Bundesplanungsbehörde der Sache annehmen würde.

Engere Zusammenarbeit wurde auch auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes vereinbart. Die wesentlichen Gesetze zu den Rechtsbeziehungen in den Betrieben, dazu Tarifverträge, europäische Richtlinien und Betriebsvereinbarungen veränderten sich ständig und erforderten permanente Anpassung. „Für die unternehmerische Personalarbeit ist es daher unerlässlich, gut und aktuell informiert zu sein“, waren sich die Hauptgeschäftsführer Franz Wolf und Dr. Gunther Quidde einig. (did)

