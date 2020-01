Erste Ergebnisse bei Verhandlungen über Auskreisung Hanaus erzielt

Vertreter der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises haben bereits in ihrer ersten Verhandlungsrunde über die von der Brüder-Grimm-Stadt angestrebte Kreisfreiheit in wichtigen Punkten Einigkeit erzielt.

Hanau/Main-Kinzig-Kreis – Das teilten die Stadt Hanau und der Kreis gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Auch über das weitere Vorgehen habe man sich abgestimmt, hieß es.

„Wir haben im Hinblick auf die Beteiligung der Stadt Hanau an den Zahlungen zur Hessenkasse eine Einigung erzielt“, informierten Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Landrat Thorsten Stolz (beide SPD) im Nachgang zum ersten Treffen der Verhandlungskommissionen. Auch sei klar vereinbart worden, dass es im Rahmen der von der Stadt Hanau angestrebten Kreisfreiheit zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommen werde. „Das ist ein ganz wichtiges Signal“, sind sich Landrat und Oberbürgermeister einig.

Bereits am vergangenen Donnerstag trafen sich zunächst die Mitglieder der Verhandlungskommissionen. In den kommenden vier Wochen finden nun auf Arbeitsebene die nächsten Verhandlungsrunden statt, bevor die Kommission erneut zusammentrifft und noch offene Punkte bespricht. Insgesamt neun Arbeitsgruppen werden für die Detailarbeit gebildet. Sie bearbeiten dabei auch einige „Sonderthemen“, die der Kreistag mit Beschluss vom November als Bedingung für eine Einigung formuliert hatte. Im einzelnen wurden Arbeitsgruppen gebildet für die Themen:

. Personal/Finanzen;

. Soziales;

. Kommunales Center für

Arbeit (KCA) / Gesellschaft

für Arbeit Qualifizierung

und Ausbildung (AQA);

. Gesundheit;

. Veterinär und Verbraucherschutz;

. Ordnungsrecht/Umwelt;

. Leitstelle/Katastrophenschutz;

. Kreisstraßen;

. Deponienachsorge/Abfallentsorgung.

Seitens der Stadt Hanau sitzen Oberbürgermeister Claus Kaminsky, Bürgermeister Axel Weiss-Thiel (beide SPD), Stadtrat Thomas Morlock (FDP), Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck (SPD), die Vorsitzende des Haupt-und Finanzausschusses Ute Schwarzenberger (SPD), deren Stellvertreter Joachim Stamm (CDU) sowie Monika Nickel (Grüne), Vorsitzende des Hanauer Ausschusses für Bauen und Energie, in der Verhandlungskommission.

Am Ende wird die gesamte Region von Hanaus Kreisfreiheit profitieren.

OB Claus Kaminsky

Für den Main-Kinzig-Kreis verhandeln Landrat Thorsten Stolz, Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler (beide SPD), Kreisbeigeordneter Winfried Ottmann (CDU), für den Haupt- und Finanzausschuss Karl Netscher (SPD) und Erhard Rohrbach (CDU) sowie der Vorsitzende der Bürgermeisterkreisversammlung Stefan Erb (SPD).

Zum Auftakt des Treffens der Verhandlungskommission legte OB Kaminsky noch einmal das Ziel der Stadt Hanau dar, mit einer Auskreisung die kommunale Eigenverantwortlichkeit Hanaus zu stärken. Landrat Stolz betonte die Haltung des Kreistags und der Kommunen, dass ein solcher Schritt nicht zu einer finanziellen Mehrbelastung für den Kreis und die Städte und Gemeinden führen dürfe und auch nicht zu einer Schwächung bestehender Verwaltungsstrukturen.

Sodann haben sich der Kreis und die Stadt darauf verständigt, dass Hanau einen Anteil an den aufgelaufenen Kassenkrediten des Kreises mit abtragen wird. Über das Programm „Hessenkasse“ löst der Main-Kinzig-Kreis bis zum Jahr 2025 Schulden mit einer jährlichen Zahlung von 10,3 Millionen Euro an das Land sowie einem kleineren Restbetrag im Jahr 2026 ab. Der vom Kreis berechnete Anteil Hanaus an dieser Tilgung beläuft sich noch insgesamt auf rund 12 Millionen Euro. Die Stadt Hanau wird ab dem von Hanau beabsichtigten Zeitpunkt der Auskreisung – geplant ist der 1. April 2021 – rund 2,3 Millionen Euro pro Jahr bis 2025 und eine Restzahlung in Höhe von 575 190 Euro in 2026 übernehmen.

Der gemeinsam beschlossene Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen im Zuge der Auskreisung schließe auch sämtliche Eigenbetriebe und Gesellschaften des Main-Kinzig-Kreises ein, betonte Landrat Stolz. Insbesondere in Reihen von KCA und AQA gab es Befürchtungen, dass es zu betriebsbedingten Kündigungen kommen könnte, wenn die Stadt Hanau künftig, wie geplant, ihre Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in enger Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit gestaltet.

„Wir sind auf einem vernünftigen Weg in den Verhandlungen und erkennen die teils sehr unterschiedlichen Vorstellungen, aber eben auch die bedeutsamen Haltelinien an“, erklärte Landrat Thorsten Stolz.

„Am Ende steht das Ziel, dass sich künftig zwei gleichberechtigte Gebietskörperschaften gemeinsam mit starker Stimme im Osten des Rhein-Main-Gebiets für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einsetzen werden“, betonte Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky. Er geht davon aus, dass die von Hanau angestrebte Kreisfreiheit auch Vorteile für den Main-Kinzig-Kreis bringen und am Ende die gesamte Region von dieser „epochalen Entscheidung“ profitieren werde.

did