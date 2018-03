Erste Videoaugen montiert

Hanau - Aufmerksame Beobachter haben sie bereits entdeckt: Seit einigen Tagen sind auf den Dächern der beiden Gastronomie-Gebäude am Marktplatz die ersten Videokameras installiert.

Noch sind sie nicht in Betrieb, planmäßig soll die Videoüberwachung des Marktplatzes im April starten. „Die Kameras sind eine offene, also für jeden deutlich erkennbare Maßnahme“, unterstreicht Ordnungsdezernent Thomas Morlock (FDP), dass es der Stadt ausschließlich um Prävention und den Schutz der Menschen gehe.

Schilder werden künftig auf die Videoaugen hinweisen und so für jeden dokumentieren, dass es sich bei den fraglichen Arealen um kameraüberwachte öffentliche Räume handelt.

„Die Videobeobachtung hat quasi den Effekt einer virtuellen Streife und ergänzt die Präsenz der Polizeikräfte in der Innenstadt“, so Morlock. Die Stadt verspricht sich von der technischen Unterstützung eine positive Wechselwirkung zwischen der Verbesserung der objektiven Sicherheitslage und dem subjektiven Sicherheitsgefühl. Dabei sei die Videoüberwachung neben guten Beleuchtungskonzepten und einer gut einsehbaren Straßenraumgestaltung nur ein weiterer Baustein im Gesamtkonzept zur Verbesserung der Sicherheitswahrnehmung.

Installiert wird eine innovative Technik, die es ermöglicht, dass das gesamte Panoramabild aufgezeichnet wird. Dies ist laut Morlock vor allem deshalb wichtig, weil die gelieferten Bilder nicht rund um die Uhr von Ordnungskräften kontrolliert werden können. Das System liefert sowohl Übersichtsbilder, die nicht zoombar sind, als auch vergrößerte Detailaufnahmen gleichermaßen.

Die erfassten Bilder werden in die Empfangszentrale geleitet, wo sie ausgewertet werden können. Dafür steht sowohl bei der Polizeistation Hanau I am Freiheitsplatz, als auch in der neuen Stadtwache im Rathaus am Marktplatz jeweils ein Arbeitsplatz zur Verfügung.

Wie lange die Aufzeichnungen gespeichert werden sollen, wird derzeit mit dem Datenschutzbeauftragten geklärt. Denn neben den Aspekten des Datenschutzes gelte es auch sicherzustellen, so die Stadt, dass bei verzögert eingehenden Anzeigen noch ein Zugriff auf die Bilder und damit eine Strafverfolgung noch möglich sind.

Die Gesamtkosten für die Videoüberwachung auf Markt- und Freiheitsplatz beläuft sich auf knapp 650.000 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für die Technik, Infrastrukturmaßnahmen und Planung. Unter Berücksichtigung von Fördermitteln des Landes muss die Stadt 216.000 Euro aufbringen. (cs.)