FCBB begeistert beim Kulturverein

Hanau - Gegründet wurde die Band 1977. Seit jenen Tagen ist die Frankfurt City Blues Band (FCBB) on Tour. „Man sieht uns die lange Zeit kaum an“, schmunzelt Sänger Andreas „The August“ Scheuber, einzig verbliebendes Gründungsmitglied der Band. Und damit hat er Recht.

Mit einem mitreißenden Konzert gastierte die Band am Freitagabend in der Remisengalerie des Hanauer Kulturvereins und begeisterte die Fans. „Eigentlich dachten wir, die Veranstaltung, die vom Kultursommer Main-Kinzig-Fulda unterstützt wird, sei für unsere Räumlichkeiten eigentlich zu groß“, war Mitveranstalterin Annette Schulmerich vom Kulturverein zunächst skeptisch. Doch ein Blick in die Runde überzeugte sie vom Gegenteil. Zwar ist tatsächlich jeder Platz besetzt, aber es herrscht dennoch so etwas wie eine angenehme Wohnzimmeratmosphäre im kleinen Kassettensaal des Kulturvereins und selbst in der letzten Reihe ist man ganz nah dran am Musikgeschehen.

Die FCBB ist keine Coverband. Das machte Bandgründer Andreas Scheuber gleich zu Beginn deutlich. Gespielt werden eigene Songs oder Bekanntes wie „I don´t need no doctor“ von Ray Charles, das allerdings soweit verfremdet ist, „dass wir es selbst nicht mehr erkennen.“ Typisch für die fünfköpfige Band mit Drummer Wolfgang Stamm, Saxophonist Achim Farr, übrigens ein echter Hanauer, und Klaus Bussalb am Bass, ist eine große Portion Selbstironie. Geschichte reiht sich an Geschichte, ohne sich dabei selbst zu wichtig zu nehmen.

Längst wird bei der FCBB auch gesampelt und geloopt. Dafür ist vor allem Gitarrist Tillmann Höhn mit seinen zahlreichen Hall- und Echo- Effektgeräten verantwortlich. „Blues-Puristen werfen uns vor, das sei gar kein reiner Blues“, sagt Andreas „The August“. Mit der Vorstellung eines „Chicago Blues“ habe die Band tatsächlich nicht viel gemein. „Wir nennen unsere Musik Psychedelic-Blues“, so Scheuber. Damit schafft es die Band, immer neue Akzente zu setzen und begeistert auch nach vierzig Jahren Musikgeschäft sowohl Traditionalisten als auch Freunde des guten Grooves mit treibendem Rhythmus und extatischen Sololäufen auf dem Sax und der Bluesharp. (pmg)