Fußgänger, die ihren Blick nicht vom Smartphone lassen

Hanau - Ein Auto zu steuern mit dem Handy am Ohr ist gefährlich - und verboten. Doch auch Fußgänger, die den Blick nicht von ihren Smartphone lassen, gefährden sich und andere. Von Christian Spindler

Den so genannten Smombies (ein Jugendwort aus Smartphone und Zombie) haben Mitglieder des Automobilclubs ACE gestern in Hanau nachgespürt. Rund eine dreiviertel Stunde lang standen am Nachmittag Roman Maschkowitz, Kreisvorsitzender des Automobilclubs Europa (ACE), Pressesprecher Anton Hofmann und Volker Schork vom ACE Hessen an der Bushaltestelle Leimenstraße/Nürnberger Straße und führten akkurat Strichlisten. Alle Fußgänger wurden gezählt, vor allem die, die beim Laufen mit ihrem Smartphone befasst waren. Die Bilanz: Von 154 Fußgängern waren 36 mit ihrem Handy beschäftigt, fast jeder Vierte.

Das Schlimme, so Anton Hofmann: Die „Smombies“, die wegen ihrer Smartphones wie Zombies blind und taub für ihre Umgebung sind, lassen sich „auch nicht durch den Straßenverkehr von ihrem Handy ablenken.“ Das kann fatale Folgen haben: Gut 31.500 Fußgänger verunglückten 2015, 534 davon tödlich. Immer häufiger sind laut ACE Fußgänger hauptverantwortlich bei Unfällen, etwa weil sie auf ihr Smartphone geschaut haben. Im November wurde wohl deswegen in Leipzig eine Frau von einer S-Bahn überrollt.

Mit der Aktion in Hanau und anderen Städten will der ACE Denkanstöße liefern und Fußgänger sensibilisieren. „Jeder spricht von Multitasking“, so Volker Schork, „doch das ist ein gefährlicher Mythos. Niemand kann gleichzeitig Nachrichten checken und auf den Verkehr achten.“ Das betrifft vor allem junge Leute. Bei der gestrigen Fußgänger-Zählung in Hanau waren von den Kindern und Jugendlichen mit 47 Prozent fast die Hälfte mit dem Smartphone zugange. Die Zahlen sollen in eine bundesweite Studie zum Thema „Smombies“ einfließen, die der ACE im Herbst veröffentlichen will.

Der ACE ist mit 620.000 Mitgliedern bundesweit und 5200 im Main-Kinzig-Kreis nach dem ADAC der zweitgrößte deutsche Automobilclub. In Hanau trat der Kreisverband immer wieder bei Verkehrssicherheitsaktionen auf. Unter anderem ging es ums Fahren mit Gurt, um Rücksichtnahme an Bushaltestellen und um Tests von Parkhäusern und Tiefgaragen. Am 29. Juli richtet der ACE einen Verkehrsicherheitstag in Hanau aus.