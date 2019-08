Das war's: Gasthaus "Zur Krone" schließt nach mehr als 150 Jahren

In Klein-Auheim schließt das Gasthaus "Zur Krone" nach mehr als 150 Jahren. Der neue Besitzer möchte daraus ein reines Wohnhaus machen.

Hanau - Zuvor hatte Gastwirt Matthias Spahn lange vergeblich versucht, einen neuen Pächter für die Wirtschaft zu finden. Die „Krone“ ist eines der ältesten Gasthäuser im Ort, ihre Geschichte reicht mehr als 150 Jahre zurück.

„Liebe Kundschaft, seit dem 22.2.2004 haben wir das Gasthaus mit Leben gefüllt. In 15 ½ Jahren wurden unzählige Schnitzel geklopft, Kartoffeln geschält, Geschichten erzählt und auch das ein oder andere Kaltgetränk ging über die Theke“, heißt es im Aushang von Gastwirt Spahn. „Wir haben stets vollen Einsatz bewiesen, Euch schöne Stunden zu bescheren.

Dies ist uns aufgrund von Personalmangel in Zukunft aber nicht mehr möglich“, heißt es da. Deshalb habe man sich schweren Herzens entschieden, das Gasthaus zu schließen. „Mir tut das wirklich leid, aber es ist personell leider nicht mehr leistbar“, bedauert Spahn.

Hanau: Suche nach neuem Wirt für Gasthaus "Zur Krone" ohne Erfolg

Auch seine Suche nach einem neuen Pächter oder einem Käufer, der die Gastwirtschaft weiterbetreibt, sei letztlich erfolglos geblieben, so Spahn. Nun wolle der neue Eigentümer die Gaststätte in Wohnraum umwandeln.Gefeiert wird heute ein letztes Mal mit einem „All you can eat and drink“. Der Abend war binnen kurzem ausverkauft. „Heute wollen wir noch einmal an die vielen gemeinsamen Stunden hier erinnern und uns gebührend von unseren Gästen verabschieden“, bedankt sich das gesamte Krone-Team für die jahrelange Treue.

Robert Neudecker, Ehrenmitglied im Klein-Auheimer Heimat- und Geschichtsverein, hat zur Geschichte der „Krone“ einiges zusammengetragen. Er weiß, dass ein gewisser Peter Franz Winter II. im Jahr 1884 das Gasthaus Krone vom Vorbesitzer Johann Wenzel gekauft hatte. Wenzel wiederum ist im Familienbuch anlässlich seiner Hochzeit am 27. Juni 1867 als „Wirth“ mit dem Vermerk „Krone“ eingetragen. Also ist das Gasthaus mindestens 152 Jahre alt.

Peter Franz Winter II. hatte zehn Kinder. Sein Sohn Karl übernahm später mit seiner Familie die Gastwirtschaft, zu der auch eine Bäckerei und ein Fuhrbetrieb gehörten. Dessen Kinder Maria und Bäckermeister Karl Winter, der die Gastwirtschaft und die Bäckerei bis zu deren Schließung weiterführte, waren der 1. Karnevalsgesellschaft und besonders der KG-Sängerriege „Hellebachfinken“ sehr zugetan. Maria Winter erlaubte es laut Robert Neudecker, dass die Kerbveranstaltungen der 1. KG Anfang der 1960er Jahre zur „Kerb in der Krone“ wurden. Erst mit der neu aufgelegten „Mainkerb“ fand ab 1999 ein Ortswechsel statt.

"Zur Krone" wurde zuletzt von Matthias Spahn geführt

Nach dem Tod von Karl Winter wurde die Gaststätte von 1984 bis 1996 an Metzgermeister und Koch Helmut Masuch verpachtet. Ab 1997 wurde das Lokal kurzzeitig an Albert Rücker und danach an einen chinesischen Gastwirt verpachtet, hat Neudecker recherchiert.

Der Tod von Maria Winter brachte auch eine Veränderung der Besitzverhältnisse. Seit 2006 ist die „Krone“ im Besitz der Familie Spahn. Matthias Spahn, Metzgermeister und Koch, hat im neuen Jahrtausend zunächst als Pächter und schließlich als Eigentümer mit seiner Familie das Gasthaus „Zur Krone“ weitergeführt. Heute aber geht diese Geschichte zu Ende.

