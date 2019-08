Kinder entdecken auf Campo Pond äußerst seltene Schönschrecke

Zwei Ferienspielkinder haben den ungewöhnlichen Fund auf Campo Pond gemacht. Auf dem Sandmagerrasen, auf dem die Przewalski-Wildpferde zuhause sind, haben sie die äußerst seltene rotflügelige Italienische Schönschrecke entdeckt.

Großauheim – Die Heuschreckenart steht auf der „Roten Liste 1“ und ist stark gefährdet. Justus und Jannik hatten die Schönschrecke mit einer Becherlupe gefangen, weil sie auf deren rote Flügel aufmerksam wurden. „Die Italienische Schönschrecke wurde zum ersten Mal auf Campo Pond gesichtet“, freut sich Botanikerin Daniela Dickmann. Sie hatte im Auftrag des Umweltzentrums Hanau die naturnahe Ferienspielwoche auf dem Gelände am Ortsrand von Großauheim organisiert.

Es ist nicht der erste seltene Fund im Reservat. 2014 war dort ein ausgestorben geglaubter Urzeitkrebs wieder entdeckt worden. Daran erinnert Harald Fuhrländer, Förster für die Bundesforst-Liegenschaft Campo Pond, beim Rundgang über das wegen seiner besonderen Fauna geschützte Areal.

Italienische Schönschrecke in Großauheim entdeckt

Die Italienische Schönschrecke mit ihren roten Flügeln und roten Hinterbeinen ist eine Kurzfühlerschrecke aus der Familie der Feldheuschrecken. „Sie ist verwandt mit der auf Campo Pond häufig vorkommenden blauflügeligen Ödlandschrecke“, weiß Botanikerin Dickmann. Die sehr wärmeliebende Heuschreckenart, die mit ihren roten Flügeln einige Meter flach über dem Boden fliegt, zählt in Mitteleuropa zu den stark bedrohten Arten. Sie ist auch in Deutschland akut vom Aussterben bedroht. Dabei trat sie in früheren Jahren – zuletzt 1931 und 1951 – noch so zahlreich auf, dass Bekämpfungsmaßnahmen erwogen wurden. In Südeuropa ist sie nach wie vor eine der häufigsten Kurzfühlerschrecken.

+ Der Natternkopf dient als Nahrung. © hoh

In Deutschland verzeichnete die Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie in den vergangenen Jahren nur noch wenige Verbreitungsgebiete von Calliptamus italicus: etwa an der südlichen Grenze von Hessen und Rheinland-Pfalz, in Bayern und Baden-Württemberg und ganz im Osten des Landes. Im Umkreis weiß die Botanikerin nur noch von einer Fundstelle in Aschaffenburg.

Heuschreckenart am Boden perfekt getarnt

Die Grundfärbung ist graubraun bis rotbraun, wodurch die Heuschreckenart am Boden perfekt getarnt ist. „Trockene, warme, meist vegetationsarme Stellen wie der sandige Trockenrasen auf Campo Pond sind ihr Zuhause“, erläutert Dickmann.

Die Tiere werden 15 bis 23 Millimeter (Männchen) bzw. 23 bis 34 Millimeter (Weibchen) lang. Nahe der nördlichen Verbreitungsgrenze sind sie allerdings deutlich kleiner und außerdem relativ dunkel gefärbt. In Mitteleuropa findet man die Italienische Schönschrecke an sehr warmen und trockenen Orten. „An den Rekord-Hitzetagen Ende Juli haben wir auf Campo Pond 42,5 Grad Celsius gemessen“, sagt Förster Fuhrländer. „Auf Sandböden kann es im Sommer schnell 60 Grad heiß werden.“ Das seltene Insekt ernährt sich von verschiedenen krautigen Pflanzen wie Hasenklee, Natternkopf, Wolfsmilch und Wegerichen.

+ Durch die charakteristischen roten Flügel sind Kinder auf die Schönschrecke aufmerksam geworden. © p

„Durch die geringe Besatzdichte mit Urwildpferden und deren Verbiss an Büschen und Bäumen ist das Campo-Pond-Areal ein besonders geeigneter Lebensraum“, erklärt Botanikerin Dickmann. Für sie ein Beleg dafür, wie wichtig das Beweidungsprojekt durch die Wildpferde für die Artenvielfalt ist. „Es gibt nur noch sehr wenige dieser Standorte, und ohne die tierischen Rasenmäher gäbe es die Italienische Schönschrecke auf Campo Pond nicht mehr.“

