Wohnpark auf Bautz-Areal

Vom Flugzeug aus wird die Größe des ehemaligen Bautz-Geländes in Großauheim deutlich. Unten links ist die B43a zu sehen, oben rechts die Gustav-Adolf-Kirche. Mindestens 800 Wohneinheiten sollen im Zuge der Bebauung im Westen des Stadtteils entstehen.

Großauheim - Der Bauboom in der Brüder-Grimm-Stadt geht weiter. Derzeit wird ein weiteres spektakuläres Großprojekt vorbereitet, das dem Stadtteil Großauheim einen erheblichen Schub geben soll. Das ehemalige Bautz-Gelände wird mit Wohnhäusern bebaut. Von Dirk Iding und Christian Spindler

Das Areal zwischen der Bundesstraße 43a und der Auheimer Brücke sei „beste Lage“ für ein künftiges Wohngebiet, schwärmt ein Hanauer Immobilienexperte. Seit Monaten wird hinter den Kulissen ein entsprechendes Großprojekt vorbereitet. Dass sich in absehbarer Zeit auf dem fast quadratischen Areal zwischen Mainufer, Josef-Bautz-Straße und Luise-Meitner-Straße etwas tun wird, hat Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) diese Woche bei einer öffentlichen Sitzung des parlamentarischen Haupt- und Finanzausschusse durchblicken lassen.

Nach Recherchen unserer Zeitung sollen in den vergangenen Monaten bereits Grundstückübertragungen erfolgt sein. Die Liegenschaft gehörte zuletzt mehreren Eigentümern. Ein Hanauer Investor hat sich angeblich Gelände für ein großes Wohnbauprojekt gesichert. Der Geschäftsmann Egbert Erbe (ehemals Möbel Erbe Steinheim), der die Hallen auf dem Areal der früheren Landmaschinenfabrik als Gewerbepark verwaltet und vermietet, hält sich bedeckt, sagt nur, dass sich etwas tun wird.

Der Hanauer Investor, der das große Wohnbauvorhaben realisieren will, bestätigte hingegen im Gespräch mit unserer Zeitung das Projekt grundsätzlich. Mehr will er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Eine Bestätigung der Wohnbaupläne kommt auf Anfrage auch von der Stadt. Man sei mit einem Investor „in engem Austausch“, so Stadtentwickler Martin Bieberle.

Die Planungen sollen nach Informationen unserer Zeitung bereits fortgeschritten sein. Mindestens 800, womöglich sogar bis zum 1000 Wohneinheiten, so sagt einer, der damit befasst ist, sollen auf dem Bautz-Gelände entstehen, vorwiegend im Geschosswohnungsbau. Einfamilienhäuser sind demnach nicht geplant.

Bilder: Karussellfest in Hanau Zur Fotostrecke

Die Planungen für ein neues großes Wohnquartier im Großauheimer Westen sind schon so weit gediehen, dass sie in Kürze Vertretern der Stadtverordnetenfraktionen präsentiert werden sollen. Voraussichtlich im Herbst sollen angeblich dann die städtischen Gremien mit entsprechenden Vorlagen befasst werden.

Bis zur Realisierung des Neubaugebiets auf dem historischen Gelände – ein Teil der Hallen steht unter Denkmalschutz – sind etliche planungsrechtliche Schritte zu gehen. Den sogenannten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan könnte einer internen Planung zufolge die Stadtverordnetenversammlung Anfang kommenden Jahres fassen.