Ein großer Kraftakt: Ausgaben der Stadt Hanau für Kindertagesbetreuung steigen

Die künftige Großstadt Hanau steht vor zahlreichen Herausforderungen. Eine der größten ist es, dem wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden. Schon heute gibt es bei vielen Einrichtungen Wartelisten.

Hanau – Am Ausbau bestehender und am Bau neuer Kindertagesstätten führt in den kommenden Jahren kein Weg vorbei. Das dafür notwendige Personal zu finden, ist eine weitere zentrale Aufgabe, der sich der städtische Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung stellen muss.

Beim Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung laufen in der Brüder-Grimm-Stadt (fast) alle Fäden zusammen, wenn es um die Betreuung von Kindern im Alter und von null bis sechs Jahren und von Hortkindern außerhalb ihres Elternhauses geht. Der Eigenbetrieb ist Träger von zur Zeit 28 städtischen Kindertagesstätten und des Servicebüros U3-Betreuung. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in den städtischen Einrichtungen für die Kinderbetreuung zur Verfügung, hinzukommen mehr als 70 Frauen und Männer, die als Tagesmütter und -väter in der Familientagesbetreuung eingesetzt erden.

Damit ist die Stadt der mit Abstand größte Träger von Kindertagesseinrichtungen in der Brüder-Grimm-Stadt. Mit rund 3500 Betreuungsplätzen (Stand 31. Dezember 2018) bietet die Stadt Hanau fast doppelt so viele Betreuungsplätze wie alle Einrichtungen in freier Trägerschaft von Kirchen oder Elterninitiativen zusammen, deren ungedeckte Kosten in der Regel zu 80 Prozent ebenfalls von der Stadt Hanau übernommen werden.

Wie groß diese Aufgabe ist, zeigt auch ein Blick auf die Finanzzahlen im Wirtschaftsplan 2020/21 des Eigenbetriebs, der parallel zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/21 gerade parlamentarisch beraten wird. Für die kommenden beiden Jahre sieht der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ausgaben von 46,7 beziehungsweise 49,2 Millionen Euro vor. 2018 betrugen die Ausgaben des Eigenbetriebs „nur“ knapp 42 Millionen Euro.

In der Ausgabensteigerung spiegelt sich insbesondere der notwendige Ausbau von Betreuungsplätzen in Hanau wider. Bereits in diesem und im nächsten Jahr sollen laut Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung rund 250 Betreuungsplätze zusätzlich geschaffen werden.

Für die Stadt Hanau bedeutet das Angebot einer quantitativ und qualitativ angemessenen Kindertagesbetreuung einen finanziellen Kraftakt, denn nur ein sehr geringer Teil der Ausgaben wird durch die Einnahme von Kindergartengebühren gedeckt, Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2020 betragen laut Wirtschaftsplan gerade einmal 3,56 Millionen Euro und für das Jahr 2021 rund 3,6 Millionen Euro. In Hanau sind die Kindergartengebühren im Vergleich zu anderen Kommunen moderat und es gibt relativ hohe Einkommensfreigrenzen. Darunter müssen Eltern weniger bis gar keine Gebühren zahlen.

Der Zuschuss aus der Hanauer Stadtkassen an den Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung steigt in den kommenden beiden Jahren auf 29,5 beziehungsweise 32,3 Millionen Euro. Darüber hinaus erstattet die Stadt Hanau dem Eigenbetrieb rund eine Million Euro jährlich, die für die Betreuung von Flüchtlingskindern anfallen.

Zweitwichtigster Einnahmeposten für den Eigenbetrieb sind die Zuwendungen von Land und Bund sowie anderer Dritter, die sich in den nächsten beiden Jahren auf 11,7 beziehungsweise 11,4 Millionen Euro summieren. Das bedeutet ein spürbares Plus gegenüber den Vorjahren. Gründe sind das neue „Gute-Kita-Gesetz“ des Bundes und Mehreinnahmen aus dem „Starke-Heimat-Hessen“-Gesetz des Landes. So rechnet der Eigenbetrieb wegen des „Gute-Kita-Gesetzes“ in den nächsten beiden Jahren mit zusätzlichen Zuschüssen von jeweils 625000 Euro. Vom „Starke-Heimat-Hessen“-Gesetz profitiert der Hanau Eigenbetrieb in den nächsten beiden Jahren mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 2,7 Millionen Euro.

Bei den Ausgaben des Eigenbetriebs von 46,7 beziehungsweise 49,2 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren stellen die Personalkosten mit 27,6 Millionen beziehungsweise 28,9 Millionen Euro den mit Abstand größten Brocken dar.

VON DIRK IDING