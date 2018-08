Grüne bestätigen Fraktionsspitze

Hanau - Die Grünen-Fraktion in der Hanauer Stadtverordnetenversammlung hat ihre Fraktionsspitze bestätigt. Vorsitzender bleibt Stefan Weiß, stellvertretende Vorsitzende und Fraktionsgeschäftsführerin ist weiterhin Monika Nickel.

Die Fraktion sieht in dieser personellen Weichenstellung bis zur nächsten Kommunalwahl auch ein „klares Ja“ zur Mitwirkung im Viererbündnis auf der Basis des vorliegenden Koalitionsvertrages.

„Wir sehen uns in der Verantwortung für eine ökologische Stadtentwicklung,“ nannte Weiß als Beispiele die Förderung erneuerbarer Energieträger, die Förderung des ÖPNV sowie des Rad- und Fußverkehrs. Zur Vermeidung von Klimagasen und zur Anpassung an den Klimawandel gebe es keine Alternativen, so Weiß. Dazu gehöre auch eine noch kritischere Sicht auf mögliche Baumfällungen in der Stadt.

Im Bereich Soziales stehe das Schaffen von „Wohnraum für alle“ weiter ganz oben auf der Tagesordnung. „In der Flüchtlingspolitik soll Hanau weiterhin unter Beweis stellen, dass Humanität und Solidarität unser Handeln leiten. Wir können Flüchtlinge aufnehmen und gut in unsere wachsende Stadt integrieren. Wir Grüne werden uns jeder Form von Ausgrenzung und Intoleranz entgegenstellen. Es gibt in Hanau keinen Raum für rechtspopulistisches Gedankengut“, ergänzt Monika Nickel. (did)

