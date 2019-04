Fit im alten Aldi: Bundesweites Modellprojekt in Hanau

Ein inklusives Fitness- und Gesundheitszentrum entsteht in der früheren Aldi-Filiale an der Steinheimer Otto-Hahn-Straße neben der Werkstatt für Behinderte.

Wo bis vor zwei Jahren der Discounter Aldi in Steinheim seine Waren verkauft hat, soll ein bundesweit einmaliges Konzept umgesetzt werden: Ein inklusives Fitness- und Gesundheitszentrum, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammen trainieren und auch zusammen arbeiten.

Steinheim – Das Vorhaben, das vom Behindertenwerk Main-Kinzig realisiert wird und das bereits für einem früheren Zeitpunkt angekündigt wurde, soll nun im Herbst an den Start gehen. Dann will die Westpark GmbH, eine Tochtergesellschaft des Behindertenwerks, das erste deutsche inklusive Fitnesszentrum eröffnen. Mit dem Projekt beweise Hanau „wieder einmal Pioniergeist“, sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky bei einem Ortstermin. Gleichwohl, so der Rathauschef, sollte ein solches Fitnessstudio für Menschen mit und ohne Handicap „eigentlich längst eine Selbstverständlichkeit sein.“

Wie berichtet, hatte das Behindertenwerk Main-Kinzig nach dem Aldi-Umzug ins nahe Einkaufszentrum Rondo das 1400 Quadratmeter große Gebäude gekauft und lässt es zum Fitness- und Gesundheitszentrum ausbauen. Dort sollen künftig alle Bereiche auch von Trainierenden mit Beeinträchtigungen genutzt werden können. Beispielsweise seien die Trainingsgeräte so konzipiert, erläutert Wladimir Römmich, Geschäftsführer der Westpark GmbH, „dass sie mit wenigen Handgriffen umgebaut werden können und damit für alle nutzbar sind“.

+ Beim Ortstermin trafen sich Christopher Huber und Wladimir Römmich sowie OB Claus Kaminsky und Bauingenieur Horst Haenlein (von links). © Stadt

Zu dem Fitness- und Gesundheitszentrum werden neben dem Trainingsbereich auch eine Saunalandschaft mit Ruheräumen sowie ein Bistro gehören. Außer dem Fitnesstraining will man individuelle Leistungen wie Physiotherapie, Reha-Sport oder Krankengymnastik anbieten, ferner Beratungen, Seminare und Vorträge zu Gesundheitsthemen. „Wir wollen, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ohne Barrieren gemeinsam arbeiten und Sport treiben können“, sagt Christopher Huber vom Behindertenwerk. Von den 27 Vollzeitstellen im Westpark an der Otto-Hahn-Straße in Steinheim will man zwölf mit schwerbehinderten Menschen besetzen.

Die Gesamtkosten für Umbau und Ausstattung sollen bei 700.000 Euro liegen. Der Landeswohlfahrtsverband fördert den Inklusionsbetrieb mit 495.000 Euro.

VON CHRISTIAN SPINDLER

