„Extreme Situation“ im Wald in Hanau 

Das Forstamt Hanau-Wolfgang hat Waldbesucher gestern zur besonderen Vorsicht aufgerufen und warnt ausdrücklich vor möglichen Astbrüchen in Folge der Dürre. Trockene Äste oder ganze Bäume können schon bei leichtem Wind zu Boden stürzen, hieß es.

Hanau – „Wir hatten bereits nach der letztjährigen Dürre befürchtet, dass wir in diesem Jahr auch bei Buchen und anderen Laubbäumen Probleme beobachten müssen – doch das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der jetzt Schäden auftreten und Bäume sterben, überrascht uns“, erklärt Forstamtsleiter Christian Schaefer. „Es beginnt in der Baumkrone – nach dem Austrieb der Blätter im Frühjahr wurden erste Stellen trocken und binnen weniger Wochen starben die Bäume ab“, schildert Schaefer die kritische Lage in seinem Forstamtsbereich. Wurzeln wurden durch die ausgetrockneten Böden geschädigt, die Rinde teilweise durch die starke Sonneneinstrahlung verbrannt. Am Ende seien es Pilze, die den geschwächten Bäumen das Leben kosteten, so der Forstexperte.

Holz ist brüchig

Die Pilze zersetzten das Holz und machten es brüchig. „Je nach Befall brechen dann Kronenteile oder auch ganze Stämme ab“, ist Forstamtsleiter Schaefer besorgt. Er spricht von Gefahren, die allen Waldbesucherinnen und Waldbesuchern bewusst sein müssten. „Nur entlang öffentlicher Straßen und an Park-, Spiel- oder Grillplätzen beseitigen wir akute Gefahren schnellstmöglich. Innerhalb des Waldes, auch auf den Wegen, geschieht das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr“, warnt Schaefer ausdrücklich. Wer sich im Wald bewege, sollte deshalb immer auch den Blick nach oben richten und sich nicht unter trockenen Baumkronen aufhalten. „Gefahrlos ist es im Wald nie, aber in diesem Jahr ist das Betreten der Wälder leider deutlich gefährlicher geworden.“

Borkenkäfer weiteres Problem

Die Borkenkäfer seien in diesem Jahr weiterhin ein Riesenproblem für Fichten. Der Baumschädling bringe Fichten „reihenweise zum Absterben“. Derweil breite sich unter den Kiefern der Diplodia-Pilz aus, der Rußrinden-Pilz setze dem Ahorn zu und Eschen litten weiterhin am von Pilzen verursachten Triebsterben, zeichnete Schaefer ein düsteres Bild von der Situation in den Wäldern rund um Hanau. „Seit Monaten machen wir alles, was in unserer Macht steht, um den Wald zu erhalten. Doch die Situation ist extrem. Jeden Tag kommen erneut betroffene Bäume hinzu. Wir kommen an unsere Kapazitätsgrenzen“§, so der Forstamtschef

Seit Jahrzehnten arbeite Hessen-Forst am Umbau der Wälder und setzt auf klimastabile Mischwälder. Die jetzt entstehenden Kahlflächen erschwerten aber den geplanten Waldumbau.

„Zunächst benötigen wir genügend Baumsamen, um kleine Sämlinge in ausreichender Menge anzuziehen“, ist Schaefer froh, „dass wir in Hessen noch die Samendarre bei uns in Hanau-Wolfgang haben, sodass wir über einen guten Vorrat an Baumsamen aus vorangegangenen Jahren verfügen.“ Die anstehende Wiederaufforstung der Freiflächen werde aber auch so noch schwierig genug. Denn junge Waldbäume müssten aufwendig von der Konkurrenzvegetation aus Gras, Brombeeren und Adlerfarn befreit werden, um zum klimarobusten Mischwald der Zukunft heranwachsen zu können.

did