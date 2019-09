Ärger am Altmainarm: Bootsfahrer am Altmainarm stören Anwohner und Angler 

Auf dem Altmainarm in Steinheim trainiert der Nachwuchs für die Meisterschaften im Schlauchboot-Slalom. Die Angler am Ufer fühlen sich durch Motorenlärm und Wellengang gestört.

Hanau - Gleichzeitig wollen Angler am Altmainarm ihrem Hobby nachgehen und fühlen sich durch anhaltenden Motorenlärm belästigt. Ein Angler will zudem gesehen haben, dass mit einem Boot Schwäne aus dem Parcours getrieben wurden. Auch Anwohner aus der nahen Illertstraße beschweren sich über den Lärm der Außenborder. Gleichzeitig leben unter Naturschutz stehende Biber und Eisvögel am Altmainarm. Wasservögel haben durch die Ausdehnung des Bojen-Parcours weniger Rückzugsmöglichkeiten.

Nun hat ein Angler eine Unterschriftenaktion initiiert, die bereits weit mehr als 100 Menschen unterzeichnet haben. Ziel: Ein Kompromiss bei der Nutzung des Altmainarms. „Meine Freunde und ich gehen dort in unserer Freizeit unserem Hobby Angeln nach“, schildert der Steinheimer Matthias Kleber, Initiator der Unterschriftenaktion. Wenn das Training für eine Schlauchbootmeisterschaft in wenigen Metern Entfernung ablaufe, sei an Ruhe nicht mehr zu denken:

Hanau: Angler klagen über laute Bootsfahrten

„Zwei Personen sind gefahren und zehn Angler konnten einpacken, obwohl wir alle vor den Bootsfahrern vor Ort waren“, beschreibt Kleber die Situation. „Das Training dauerte sieben Stunden, das geht an die Nerven. Wasservögel mit Nachwuchs sah man zu dieser Zeit gar nicht mehr. Wo bleibt da der Naturschutz?“ Das Schauspiel wiederhole sich Wochenende für Wochenende. „Alle anderen haben das Nachsehen, und wir zahlen für unsere Angelberechtigungsscheine.“.

Edgar Rinke, Vorsitzender des Hanauer Bootsclubs, verweist hingegen auf die Genehmigung vom Wasser- und Schifffahrtsamt für den Schlauchboot-Slalom. „Wir machen aktive Jugendarbeit. Die Kinder und Jugendlichen qualifizieren sich über die Stadt- für die Hessen- und Deutschen Meisterschaften und sogar für die WM in St. Petersburg.“

Rinke sagt, die Übungseinheiten beschränkten sich auf einen begrenzten Zeitraum. „Wir üben nur zwei bis drei Stunden an den Wochenendtagen.“ Und er fügt hinzu: „Ohne unser Fahren würde der Steinheimer Altmainarm veralgen, die Motoren bringen Sauerstoff ins Wasser. Das wissen die Angler aber auch.“ Angesprochen auf die Lärmbeschwerden der Anwohner sagt Rinke:

„Wir haben einen Ponton hinter einen Brückenpfeiler aufs Wasser gezogen, damit der Lärm sich im Bereich unter der Brücke in Grenzen hält. Es gab mal Messungen der Polizei, dass der Autobahnlärm weitaus lauter ist.“ Am 29. September ist der Bootsclub für eine Uferreinigung am Main vor Ort – wie in den vergangenen Jahren.

Hanau: Auch Anwohner beschweren sich über laute und lange Bootsfahrten

Nach Beobachtung der Anwohner fahren die Boote deutlich häufiger. „Hier in den Häusern sind wir es leid“, sagt Uli Stenger aus der Illertstraße. Samstag und Sonntag, in den Sommerferien hindurch jeden Tag, nach und vor den Ferien dann nachmittags sei das Aufheulen der Motoren zu vernehmen. „Und um 18 Uhr ist auch nicht Schluss.“ Er habe das Gespräch gesucht, aber „keiner hat Verständnis für uns Anwohner.“ Das Slalomfahren sei „eine echte Belästigung“, zwei Anwohner seien deswegen sogar weggezogen, sagt Uli Stenger.

Auch die Steinheimer Fischerzunft ist über den Konflikt informiert. „Ich hoffe, dass im Sinne beider Parteien – Schlauchbootfahrer und Angler – ein Konsens gefunden wird“, sagt der stellvertretende Vorsitzender Michael Adam.

Hanau: Die schwarzen Schafe unter den Bootsfahrern herauspicken

Zur Schilderung eines Anglers und eines Anwohners, dass ein Schwan aus dem Parcours gedrängt worden sei, meint er: „Wenn einer auf den Schwan direkt zufährt und ihn vertreibt, dann gehört er ermahnt. Und wenn er dies wiederholt, angezeigt. Man muss die schwarzen Schafe rauspicken.“ Alle sollten sich mit den Verantwortlichen des Wasser- und Schifffahrtsamts zusammensetzen, so Adam.

Der Altmainarm ist eine Bundeswasserstraße, beim Wasser- und Schifffahrtsamt in Aschaffenburg liegt die Genehmigungshoheit. „Das Motorschlauchbootfahren ist als Veranstaltung ganztägig vom 23. Juni bis Ende September genehmigt“, sagt Marisa Schneider, Sachbereichsleiterin für Schifffahrt.

Die Genehmigung muss jedes Jahr neu beantragt werden. „Es ist erst seit diesem Jahr so, dass sich Angler über die Schlauchbootfahrer beschweren“, so Schneider. „Wir werden uns anschauen, ob und wie wir dies wieder genehmigen.“ Die Behörde werde alle Argumente abwägen und schauen, wie es einen Kompromiss geben kann. „Wir wollen dabei alle Belange berücksichtigen. Es soll jeder seinem Hobby nachgehen können.“

