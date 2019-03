Container und Notstundenplan nach Feuer in Otto-Hahn-Schule

Es war wohl Brandstiftung: Ein Feuer in der Schule hat die Aula komplett zerstört.

Die Otto-Hahn-Schule wird länger mit den Nachwehen des Brandes vom 12. März zu kämpfen haben als bisher gedacht. Das berichtete Bürgermeister und Schuldezernent Axel Weiss-Thiel den Hanauer Stadtverordneten. Ruß und Branddämpfe hätten die Räume stark in Mitleidenschaft gezogen.

Hanau – „Wenn es gut geht“, so der Bürgermeister, könnte in den betroffenen Räumen im Obergeschoss nach den Osterferien wieder Unterricht stattfinden. Die Erdgeschoss-Räumlichkeiten seien aber weiterhin nicht nutzbar. Konkret heißt das, dass es noch bis Ostern einen Notstundenplan an der Otto-Hahn-Schule mit Nachmittagsunterricht geben wird. Erst nach den Osterferien könne man voraussichtlich „wieder geregelten Unterricht sicherstellen.“

Geplant sei, eventuell mobile Klassenraumelemente, also Container, auf dem Schulgelände aufzustellen, so Weiss-Thiel. Das werde derzeit noch geprüft, hieß es gestern auf Nachfrage von der Stadt. Eventuell könne auf die Container auch verzichten.

Wie berichtet, hatten Brandstifter nachts vor der Aula ein Feuer gelegt und Sitzgarnituren aus Plastik angezündet. Das Feuer griff, nachdem Scheiben geborsten waren, auf das Gebäude über. Die Feuerwehr war bei den Löscharbeiten mehr als drei Stunden im Einsatz. Der Schachschaden werde größtenteils von der Versicherung beglichen, berichtete Weiss-Thiel. (cs)