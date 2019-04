„Ein Pflegestützpunkt in Hanau ist überfällig“

Hanau will endlich Sitz eines sogenannten Pflegestützpunktes sein. Diesen Anspruch erhoben gestern Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Sozialdezernent, Bürgermeister Axel Weiss-Thiel (beide SPD).

Hanau – „Hanau wird am ersten Tag seiner Kreisfreiheit, möglichst noch davor, eine solche zentrale Anlaufstelle für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bekommen“, versicherte Kaminsky.

Aus Kaminskys und Weiss-Thiels Sicht ist die Etablierung eines Pflegestützpunktes in der Brüder-Grimm-Stadt überfällig. Weiss-Thiel verwies darauf, dass bereits heute mehr als 18000 Hanauerinnen und Hanauer über 65 Jahre alt sind. Deren Zahl werde sich bis 2035 auf mehr als 23 000 Menschen erhöhen.

Wäre Hanau bereits heute kreisfrei, dann gäbe es eine solche Beratungsstelle hier längst, sind sich die beiden SPD-Politiker sicher. Doch nach Rechtslage dürfen nur Landkreise und kreisfreie Städte mit der Pflegekasse über die Einrichtung von Pflegestützpunkten verhandeln. Finanziert werden Pflegestützpunkte je zur Hälfte von der jeweiligen Gebietskörperschaft und der Pflegekasse.

Der Main-Kinzig-Kreis habe sich trotz der Tatsache, dass 60 Prozent der Kreisbevölkerung in Hanau und im Altkreis Hanau wohnten, dafür entschieden, einen Pflegestützpunkt in Gelnhausen mit einer Dependance in Schlüchtern zu installieren. Dabei habe die Stadt Hanau dem Main-Kinzig-Kreis im Vorfeld der Entscheidung umfangreiche Unterstützung zur Einrichtung eines Pflegestützpunktes in der Brüder-Grimm-Stadt angeboten.

Dass Hanau einen Pflegestützpunkt braucht, unterstrich auch Dr. Maria Haas-Weber, Vorsitzende des Hanauer Ärztevereins und Vorsitzende des Fördervereins Palliative Patienten-Hilfe Hanau. Der Bedarf sei unübersehbar. Zwar gebe es in Hanau bereits ein enggeknüpftes Netzwerk und mit der Beratungsstelle „Leben auf Zeit“ im Dechant-Diel-Haus ein niedrigschwelliges Beratungsangebot hinsichtlich der palliativen Versorgung, aber das decke nur einen kleinen Teil des tatsächlichen Beratungsbedarfs ab, so Haas-Weber. Denn in der großen Mehrzahl handele sich bei Pflegebedürftigen nicht um Schwerstkranke, sondern um „alte, multimorbide, gebrechliche Menschen mit oft auch demenziellen Problemen.“ Für diese Menschen gelte es, in Hanau eine „gelebte Sorgekultur“ zu etablieren. Die Einrichtung eines Pflegestützpunktes wäre dazu ein wichtiger Baustein, so Haas-Weber.

Vor diesem Hintergrund habe der Förderverein Palliative Patienten-Hilfe entschieden, die Einrichtung einer solchen zentralen Beratungsstelle in Hanau mit bis zu 60000 Euro, gestreckt auf drei Jahre, zu unterstützen.

Für Kaminsky und Weiss-Thiel steht fest, dass ein Hanauer Pflegestützpunkt im „Haus am Steinheimer Tor“ eingerichtet werden soll, in dem es bereits heute verschiedene Angebote der Seniorenhilfe unter einem Dach gibt. Der Hanauer Pflegestützpunkt könnte hier auf ein etabliertes Netzwerk zurückgreifen und wäre – wenn das von Seiten des Kreises gewünscht würde – ausdrücklich auch ein Beratungsangebot für Menschen im Altkreis Hanau, so Kaminsky.

Von Dirk Iding