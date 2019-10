Einstige Dunlop-Lehrlinge treffen sich nach 60 Jahren in Klein-Auheim

Sie vereint die gemeinsame Ausbildung. Aber das ist lange her: 60 Jahre. Nun trafen sich einstige Dunlop-Lehrlinge, die ab 1959 bei dem Reifenhersteller eine Maschinenschlosser-Ausbildung absolvierten, wieder.

Klein-Auheim –Im Radwerk, der Kulturstätte in Klein-Auheim, schauten sie zurück, tauschten Erinnerungen aus und blickten auf Lebenswege, die mitunter ganz anders verliefen als gedacht. Als Berufsschullehrer hatten einige mit jungen Menschen zu tun, einer wurde Firmenchef – und einer sogar Lufthansa-Pilot.

Eigentlich wollten sich die Lehrlinge von damals, heute alle Mitte 70, an ihrer einstigen Arbeitsstätte bei Dunlop-Goodyear in Hanau treffen. Doch das hat nicht geklappt. Das Radwerk in Klein-Auheim lag dann auch deswegen nahe, weil Gerhard Jäger, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Klein-Auheim, zum Ausbildungsjahrgang 1959 gehörte.

42 D-Mark gab es übrigens damals für die Lehrlinge. Im dritten Ausbildungsjahr waren es 120 Mark.

„Ich bin in einer Dunlop-Familie groß geworden und habe die Tradition weitergeführt“, berichtete Wolfram Pflüger. Der Schlossergeselle durchlief nach einer Weiterbildung alle Abteilungen bei Dunlop. Am Ende war er für die Gummimischungen der Reifen zuständig. „Als aber die Amis mit Goodyear Dunlop übernahmen, habe ich das Handtuch geworfen.“

Auch Peter Bachs Vater und sein Bruder arbeiteten bereits von 1922 bis 1940 bei Dunlop. „So war mein beruflicher Weg vorgegeben.“ Bis 1965. Dann bekam er den Einberufungsbefehl zur Bundeswehr. Dort wurde seine Leidenschaft fürs Fliegen geweckt. Und der Lebensweg des Maschinenschlosser-Lehrlings nahm eine ganz andere Wendung. Bach machte bei Lufthansa eine Ausbildung zum Flugkapitän. Als Pilot und Ausbildungskapitän brachte er es in 28 Jahren auf 17000 Flugstunden.

Die Anfänge der Dunlop-Lehre sind aber unvergessen. „Erinnert ihr Euch noch?“, fragt Bach in die Runde. „In unserer ersten Ausbildungswoche durften wir früher nach Hause, weil wir noch nicht so lange an der Werkbank stehen konnten. Was taten uns damals die Füße weh!“

Der gelernte Dunlop-Elektroinstallateur Jürgen Schomburg hat Kontakt gehalten zu den ehemaligen Maschinenschlossern. Schomburg, der bei Dunlop auch seine spätere Ehefrau kennenlernte, war zuletzt Leiter der Pkw-Reifenentwicklung. Hans-Jürgen Tragbar ging nach der Lehre auf eine Ingenieurschule in Frankfurt. Ein Dunlop-Stipendium brachte ihn nach England. Später war er bei Dunlopillo als Verfahrensentwickler für Schaumstoffe in Autositzen zuständig. Dann wurde er selbstständiger Berater im Sanierungsbereich. Auch im Ruhestand engagiert er sich. In Heidelberg ist Referent an der „VHS für Ältere“.

Kurt Hammer blieb in Hanau. Der heute 86-Jährige unterrichtete 1959 als Geselle die Dunlop-Azubis. Später wurde er Lehrer an einer Offenbacher Berufsschule, dann an der Hanauer Otto-Hahn-Schule Fachlehrer für Technisches Zeichnen.

Noch während der Lehre entschied sich Werner Geppert für einen höheren Bildungsweg und machte an der Ludwig-Geißler-Schule seine Fachhochschulreife. Nach erfolgreicher Technikerprüfung kehrte er wieder zu Dunlop zurück und war dort bis 2008 in der Konstruktionsabteilung tätig.

Gerhard Jäger, quasi der Gastgeber des Treffens, absolvierte später eine Technikerschule und wechselte dann zu Heraeus. Er wurde Leiter der Lehrwerkstatt und Berufsausbildung. Auch wenn der gebürtige Klein-Auheimer schon mit 21 Jahre nach Klein-Krotzenburg umgezogen ist, „der Heimat- und Geschichtsverein und das Radwerk liegen mir sehr am Herzen“, sagt er. Darum ließ es sich Jäger auch nicht nehmen, seine einstigen Lehrlingskollegen beim 60-Jahr-Treffen durch die neue Kulturstätte am Main zu führen.

VON HOLGER HACKENDAHL