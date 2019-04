Fahrradklima in Hanau hat sich deutlich verschlechtert

Trotz aller Bemühungen zur Förderung des Radverkehrs in der Brüder-Grimm-Stadt hat Hanau im so genannten Fahrradklima-Test 2018 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs deutlich schlechter abgeschnitten als vor zwei Jahren.

Hanau – Der ADFC fordert alle zwei Jahre seine Mitglieder auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten anhand eines Schulnotensystems zu bewerten. Aus Hanau kamen 137 Bewertungen, die in eine Durchschnittsnote von 4,1 mündeten. Beim Fahrradklima-Test 2016 kam Hanau noch auf eine Durchschnittsnote von 3,6. Insgesamt landete Hanau damit im Ranking der 106 Städte zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern nur auf Platz 69. Zum Vergleich: Am besten in diesem Städtevergleich schloss Bocholt in Nordrhein-Westfalen mit einer Durchschnittsnote von 2,4 ab.

In der Brüder-Grimm-Stadt wurden häufige Hindernisse auf Radwegen, holprige und unebene Wege sowie häufige Fahrraddiebstähle von den Radlern am meisten beklagt. Positiv wurden hingegen in der Brüder-Grimm-Stadt die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln, die Werbung fürs Fahrradfahren sowie das Vorhandensein von komfortablen und sicheren Abstellmöglichkeiten bewertet.

did