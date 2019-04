Feuerwehreinsatz: Enten haben jetzt ein neues Heim

Tierischer Einsatz in Hanau: Dank der Feuerwehr bekommt eine Entenfamilie jetzt ein neues Zuhause.

Hanau - Frühling ist, wenn die Enten mit der Feuerwehr einen Ausflug machen, teilt die Feuerwehr Hanau mit und verbreitet gute Laune am Gründonnnerstag: Sie muss zu einem frohen Anlass ausrücken.

Enten bekommen neues Zuhause: Feuerwehr ist im Einsatz

Der Grund: Eine Entenmama mitsamt acht Küken und vier Geschwistern (noch im Ei) durfte vom Dach eines Hauses in der Hanauer Innenstadt in das schöne Wilhelmsbad umziehen. Dort können sie jetzt im Kurpark ihre Runden drehen oder erst einmal in Ruhe schlüpfen.

+ Die Feuerwehr in Hanau hat eine Ente in Wilhelmsbad freigelassen. © Feuerwehr Hanau

Die Feuerwehr Hanau ist jedenfalls begeistert: Bei all den schlechten Nachrichten in letzter Zeit ist dies unserer Meinung nach eine tierisch positive Meldung wert, erklärte sie. (chw)

