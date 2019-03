Gewerbegebiet wächst weiter: Eidechsen müssen Küchenhaus weichen

Das Steinheimer Gewerbegebiet an der Otto-Hahn-Straße Richtung Lämmerspieler Weg bekommt Zuwachs. In den letzten Jahren haben sich auf der Westseite einige Firmen angesiedelt, darunter ein Zentrum für Physiotherapie und eine Schlosserei.

Steinheim – Nun soll auch auf der gegenüberliegenden Seite zwischen Lämmerspieler Weg und der bestehenden Spezialdruckerei gebaut werden. Auf dem Eckgrundstück soll eine Filiale der Fachmarktkette Küchen Aktuell GmbH entstehen.

Die Stadtverordneten sollen dem Verkauf des städtischen Geländes mit der amtlichen Bezeichnung Groß-Steinheim, Flur 9, Flurstück 272, am kommenden Montag zustimmen. Heute Abend ist die entsprechende Vorlage des Magistrats auch Thema im Steinheimer Ortsbeirat. In beiden Fällen wird über den Verkauf hinter verschlossenen Türen in nicht-öffentlicher Sitzung beraten und abgestimmt. Nach Informationen unserer Zeitung soll der Verkaufspreis für das Gewerbeareal bei 1,6 Millionen Euro liegen.

Kommt noch mehr Gewerbe?

Auf dem Grundstück sind neben dem Bau eines Gebäudes mit der Küchenausstellung angeblich auch Räume für Verwaltung und Lager vorgesehen. Das 1996 gegründete Unternehmen Küchen Aktuell mit Hauptsitz in Braunschweig ist nach eigenen Angaben der größte deutsche Küchenfachhändler mit Filialen an 16 Standorten in ganz Deutschland.

Auch auf dem angrenzenden Gelände könnte es in absehbarer Zeit eine weitere Gewerbeansiedlung geben. Ein in Steinheim ansässiges Unternehmen hatte das Areal offenbar erworben und vorgehalten. Nun soll es aber einen anderen Interessenten für ein Gewerbeprojekt geben.

Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme

Von der Bebauung des Eckgrundstücks mit einer Küchenmarkt-Filiale künden bereits Maßnahmen auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Amerikafeld hinter den bisherigen Firmen Richtung DJK-Sportplatz. Dort ist seit Anfang der Woche ein Fachbetrieb aus Mömbris im Einsatz. Unter anderem wurde ein großes Loch in den Sandmagerrasen gebaggert.

Die Arbeiten sind Teil einer naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme, die im Gegenzug für den Küchenhaus-Neubau notwendig ist, heißt es auf Anfrage von der städtischen Naturschutzbehörde. Hintergrund: Auf dem zu bebauenden Areal leben streng geschützte und gefährdete Zauneidechsen. Sie müssen umgesiedelt werden. Als Kompensationsfläche wurde das Gelände auf der Westseite festgelegt, das an das FFH- bzw. Naturschutzgebiet auf dem Amerikafeld angrenzt.

Das große Baggerloch soll mit Altholz, Basaltsteinen und Sand verfüllt werden – Unterschlupf und Winterquartier für die seltenen Zauneidechsen, die man voraussichtlich im April umsiedeln will. Die Umsetzung des Ausgleichskonzepts soll „gutachterlich begleitet werden“, heißt es seitens der Stadt.

Von Christian Spindler

