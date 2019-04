Grimms Märchenreich mit Festakt eröffnet - Besucheransturm überstanden 

Das neue „Grimms Märchenreich,“ Deutschlands erstes „Brüder-Grimm-Mitmach-Museum“ im ersten Stock des Nordflügels von Schloss Philippsruhe, hat am Wochenende seinen ersten Besucheransturm überstanden. Und der war enorm, wozu wohl auch die große, auch überregionale mediale Begleitung des ehrgeizigen Projektes ihren Anteil gehabt hat.

Hanau – Und so surrten am Samstagvormittag auch wieder zahlreiche Kameras, als die geladenen Gäste zur offiziellen Eröffnungsfeier, von Grimmschen Märchenfiguren begrüßt, über den roten Teppich in den Weißen Saal flanierten, wo Sekt und Häppchen warteten. Dann aber waren Sitzfleisch und von vielen auch Stehvermögen – der begrenzten Sitzplätze wegen – ob der vielen Reden nötig. Denn nach dem musikalischen Entree der Musicaldarsteller Maria Bansen als „Thalia“ und Jonas Hein als Jacob Grimm, die ihr Duett aus der diesjährigen Produktion „Jacob und Wilhelm – Die Weltenwandler,“ sehr passend zum Thema intonierten, nahm die Begrüßung der vielen Ehrengäste durch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky fast kein Ende. Immerhin wurde dabei mehr als deutlich, wie viele Unterstützer hinter dem Projekt „Grimms Märchenreich“ stehen, daran geglaubt haben und es materiell und finanziell mit auf den Weg zur Realisierung gebracht haben. Zeit- und Kostenrahmen für das Projekt konnten eingehalten werden, so Kaminsky. Immerhin 2,1 Millionen Euro flossen in Grimms Märchenreich, das laut Kaminsky keineswegs eine Konkurrenz zu den Grimm-Einrichtungen in Steinau oder Kassel sei. Vielmehr sinnvolle Ergänzung. Denn die „Brüder Grimm sind ein Hessenthema.“ Und das Hanauer Märchenreich sei ein weiterer Baustein entlang der Märchenstraße, um sich für das Thema „starkzumachen.“ Für „Hessen, für die Region, und auch für Hanau.“

+ Kuratorin Nina Schneider (l.) erläuterte bei einem ersten Rundegang das Konzept von Grimms Märchenreich, dem ersten Brüder-Grimm-Mitmach-Museum, das sich vor allem, aber nicht nur an Kinder richtet. FotoS. © Kögel „Ein wunderbares Signal“ fand auch Angela Dorn, Hessische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. „Es geht darum, sich zu ergänzen.“ Das geschehe mit dem Märchenreich in Hanau, das nicht nur durch die Beteiligung des Kinderkomitees sein Profil bekommen habe, sondern auch Brücken schlage „zur heutigen Zeit,“ in- dem auf die Grimms als Demokraten und Sprachforscher eingegangen werde. Das Märchenreich schlage diese Brücke, lade ein zum Mitmachen, mache Spaß, inspiriere, biete die Möglichkeit für „viele spannende Entdeckungen.“



Und so ist die Märchenreich-Eröffnung nach Auffassung von Landrat Thorsten Stolz auch „ein guter Tag für Hessen, ein guter Tag für den Main-Kinzig-Kreis.“ Was „Goethe für Frankfurt ist, das sind die Brüder Grimm für das Kinzigtal.“ Wichtige identitätsstiftende Personen, von deren neuer Präsenz im Schloss Philippsruhe sich der Landrat verspricht, dass es „weit in den Kreis hineinwirkt“ und „dass es zum Supermagneten“ wird.

+ Große Ehre: Die Mitglieder des Kinderkomitees durften sich ins Goldene Buch der Stadt Hanau eintragen. © Kögel Für Dr. Helmut Müller, Geschäftsführer des unterstützenden Kulturfonds Frankfurt RheinMain, ist das neue Märchenreich ein weiterer Baustein, gerade jungen Menschen und Kindern „einen Schlüssel“ zum Verständnis in die Hand zu geben. Dass Hanau auch in finanziell angespannten Zeiten dafür Geld in die Hand nehme, spreche für die Stadt. Hanau habe verstanden, dass Kunst und Kultur „von außerordentlicher Bedeutung sind für Leben und Wohlstand.“



Nina Schneider, Kuratorin von Grimms Märchenreich, bat schließlich die Mitglieder des Kinderkomitees, alle gewandet als Figuren aus dem Märchenschatz der Grimms, auf die Bühne. „Ihr seid meine Helden,“ lobte sie das Team, das maßgeblich an der Einrichtung und Ausrichtung des Kinder-Mitmachmuseums beteiligt war. Ein Engagement, das auch zum Eintrag ins Goldene Buch berechtigte. Dort verewigte sich auch der neue Oberbürgermeister der russischen Partnerstadt Jaroslawl, Victor Volkov, der seinen Antrittsbesuch in Hanau auch zur Teilnahme an der Feier nutzte. Und nach der offiziellen Schlüsselübergabe vor der Kulisse des Schlosses Philippsruhe war endlich der Blick in Grimms Märchenreich möglich.

Von Dieter Kögel