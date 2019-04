Großauheim lockt mit einem langen Straßenmarkt und offenen Geschäften

Mit Verkaufs- und Gastroständen sowie Livemusik präsentiert sich Großauheim am Wochenende.

Als Mischung aus mittelalterlichem Spektakel, Markttreiben und Gewerbeschau wurde der „Irminratsmarkt“ elf Jahre lang vom örtlichen Gewerbeverein in Großauheim präsentiert. Dann hatte sich das Konzept überholt. „Mittelalter ist out“, hieß es vor drei Jahren.

Großauheim – Mit der „Großauheimer Meile - der lange Straßenmarkt“ will der Gewerbeverein an den Erfolg des Rochusmarkts anknüpfen, der nach wie vor alljährlich im September im Stadtteil stattfindet.

Während in den ersten beiden Jahren das Motto der Meile mit rollenden Imbissständen „Auheimer angrillen“ hieß, ist nun der „Auheimer Frühling“ angesagt. Und der soll am morgigen Samstag und am Sonntag mit einem Unterhaltungsprogramm, mit Sonderangeboten und eben dem langen Straßenmarkt gebührend gefeiert werden.

Essen und Trinken, Marktstände, Livemusik, Kinderkarussell, Shopping – das sind die Schlagworte, mit denen der Gewerbeverein seit Wochen auf Plakaten und in Sonderpublikationen für den „Auheimer Frühling“ wirbt. Der soll dem Stadtteil und vor allem der örtlichen Geschäftswelt Aufmerksamkeit und möglichst viel Kundschaft bescheren – und das auch und gerade wegen des laufenden Umbaus des Rochusplatzes, des größten Projekts der Stadtteilentwicklung. Wie mehrfach berichtet, wird der zentrale Platz in Großauheim seit Februar umgestaltet. Veranschlagte Kosten: 1,2 Millionen Euro. Mindestens bis Oktober sollen die Arbeiten dauern.

Die Großauheimer Meile und auch der Rochusmarkt finden deswegen in der Hauptstraße statt. Dort wird morgen und am Sonntag ein buntes Programm geboten mit vielerlei Essens- und Verkaufsständen. Dazu haben die Geschäfte am Samstag von 11 bis 19 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Zwar gibt es seit geraumer Zeit nach einer erfolgreichen Klage und juristischer Unsicherheiten in Hanau keine verkaufsoffenen Sonntage mehr (wir berichteten), aber in Großauheim werden die Läden übermorgen gleichwohl offen haben, sagt Elke Scholz vom Gewerbeverein auf Anfrage. Allerdings: „Drinnen wird nichts verkauft, sondern nur an den Verkaufständen des Straßenmarkts vor den einzelnen Läden.“ Somit wollen Geschäfte von Optikern über Bekleidungs- bis zu Sportgeschäften auch übermorgen Kunden locken.

Das Rahmenprogramm der Großauheimer Meile wird am Samstag um 14 Uhr offiziell eröffnet. Livemusik gibt es unter anderem auf einer Bühne an der Wiesenstraße. An der Wiesenstraße/Ecke Pfortenwingert hat das Rote Kreuz eine Hüpfburg aufgebaut und vor der Spakasse dreht sich ein Kinderkarussell (Samstag 13 bis 20 Uhr Sonntag 11 bis 18 Uhr).

Am Samstag spielen von 15 bis 20 Uhr United4music (Patricks Stadtschänke/Praxis Dr. Porsch) und von 16 bis 20 Uhr Rock’n’Roll Roulette (Wiesenstraße), am Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr Petit Fleur (Wiesenstraße) und von 13 bis 18 Uhr Matthias Morgan (Stadtschänke) sowie von 14 bis 18 Uhr der Musiker Jörg Sanders unplugged an wechselnden Standorten.

VON CHRISTIAN SPINDLER