Hanauer setzen ein Zeichen gegen Rechts - Solidarität mit Dunlop-Beschäftigten

Groß und bunt war die Maikundgebung des DGB Main-Kinzig in Hanau: Am Demonstrationszug vom Hauptbahnhof zum Marktplatz beteiligten sich mehrere hundert Menschen.

Den ganzen Tag über hatte sich der Hanauer Marktplatz als Kundgebungs- und Feierort für ein reichhaltiges Rede-, Musik- und Kulturprogramm gezeigt.

Hanau – Der DGB hatte sich in diesem Jahr für den Marktplatz als Austragungsort seiner Maifeierlichkeiten entschlossen, um den zentralen Platz in der Innenstadt für mögliche Auftritte der rechtsextremistischen NPD zu blockieren.

Die Rechtsextremisten hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, in Hanau am 1. Mai erneut eine Kundgebung stattfinden zu lassen. Dann ist allerdings eine Absage erfolgt. Die Gewerkschaften wollten dennoch ein Zeichen setzen, klar machen, dass es für Rechte in Hanau keinen Fußbreit Boden gebe. Denn „Hanau ist schöner und bunter, wenn die Braunen nicht in der Stadt sind,“ sagte der Vorsitzende des DGB Main-Kinzig, Klaus Ditzel, in seiner Begrüßung auf der großen Bühne am Marktplatz.

Claus Kaminskys klares Bekenntnis

„Extremisten haben in Hanau nichts zu suchen,“ stellte auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) fest und freute sich, dass viele hundert Menschen auf dem Marktplatz erschienen waren, um Flagge gegen Rechts zu zeigen. Denn gerade die Hanauer hätten erleben müssen, wohin eine solche Gesinnung letztendlich führe. Und genau die gelte es auch, bei der anstehenden Europawahl mit einer Stimme für demokratische Parteien in die Schranken zu weisen. Denn nur Europa sei die „gemeinsame Antwort“ auf Faschismus und Krieg. Probleme seien längst nicht mehr nur im nationalen Kontext zu lösen, so Kaminsky.

+ Solidarität mit den Dunlop-Beschäftigten zeigten die Demonstranten. Im Hanauer Reifenwerk droht ein Abbau von mehr als 600 Stellen. © Kögel

Und Probleme gibt es auch vor Ort genügend. Gegen 9.30 Uhr setzte sich vom Vorplatz des Hanauer Hauptbahnhofes aus die DGB Demonstration mit über 200 Teilnehmern in Bewegung und machte vor den Werkstoren der Firma Dunlop Halt. Dort warteten bereits rund hundert Beschäftigte, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Wegen der geplanten Umstrukturierung der Reifenproduktpalette sollen im Hanauer Werk 610 Arbeitsplätze wegfallen, in Fulda sind es 500. Betriebsrat Ali Kotschak gab sich bei der kurzen Kundgebung vor den Werkstoren entschlossen. Man wolle das ganze gewerkschaftliche Instrumentarium nutzen, um den Arbeitsplatzabbau zu verhindern.

Dunlop-Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Aber „auch die Politik sollte da mit im Spiel sein“ und ihren Einfluss nutzen, forderte Kotschak, bevor sich die Dunlop-Mitarbeiter dem Demonstrationszug Richtung Marktplatz anschlossen. Hauptredner der Kundgebung dort war Sandro Witt, stellvertretender Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Witt trat ein für eine bessere Kontrolle zur Einhaltung des Mindestlohnes, forderte mehr staatliches Engagement für die Schaffung bezahlbaren Wohnraumes, den Ausbau von Ganztagsschulen, um Bildungsgerechtigkeit herzustellen, gerechten Lohn für alle in der Pflege und im Bereich Bildung und Erziehung Beschäftigten.

Das Geld dafür sei vorhanden. Man müsse es nur dort holen, wo es liege. „Wir haben kein Ausgabenproblem, sondern ein Einnahmeproblem,“ so Witt. Kritik übte Witt auch an Rentenpläne bis 70. „Ich bitte Euch, Kollegen! Die Rente mit 67 war schon ein großer Fehler,“ so der Gewerkschafter. Und Rente sei „kein Almosen! Die Rente ist verdient bis zum letzten Cent.“

VON DIETER KÖGEL

Lesen Sie auch:

200 Menschen demonstrieren für soziale Gerechtigkeit - Scharfe Kritik an Spitzengehältern: Unter dem zentralen Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ sind am Tag der Arbeit gut 200 Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu demonstrieren.

Goodyear Dunlop baut massiv Arbeitsplätze ab - und erntet harte Kritik: Schock in Hanau: Goodyear Dunlop streicht 1100 Arbeitsplätze. Dafür muss der Reifenhersteller ordentlich Kritik von der Gewerkschaft einstecken.

Feuerwehr rettet Igel in Not: Die Hanauer Feuerwehr hilft jedem - auch einem Igel, der sich am Dienstag in einer ziemlich misslichen Lage befand.