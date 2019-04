Hanauer Sven Elverfeld gehört den besten Köchen in Deutschland

Einer der zehn besten Köche Deutschlands kommt aus Hanau. Sven Elverfeld verteidigte zuletzt für das Restaurant Aqua im Wolfsburger The Ritz-Carlton-Hotel das zehnte Mal in Folge die Spitzenauszeichnung von drei Sternen vom Guide Michelin.

Hanau/Wolfsburg – Elverfeld lebt damit einen Traum weiter, der nach seinen Worten begann, als er 2002 den ersten Stern ergatterte, auf den er jahrelang akribisch hingearbeitet hatte.

Im Gespräch mit unserer Zeitung war der „hessische Bub“ zwar ziemlich erkältet, strotzte aber trotzdem nur so vor Tatkraft. Es mag auch eine gewisse Vielfalt der Küche des zunächst in Bruchköbel ausgelernten Konditors sein, die die anonymen Tester so sehr begeistert: „Wir gehen auf die individuellen Wünsche unserer Gäste ein.“ So könne er auch Vegetariern mühelos ein Menü anbieten und manchmal verzichte er auch von sich aus bei einer Menü-Kreation ganz bewusst auf Fisch und Fleisch. Generell sind Elverfeld zu stark verfeinerte Speisen fremd: „Ich liebe schon die einfachen Sachen.“

Beeindruckend ist, wie regional sich Elverfeld seine Zutaten zusammensucht und die Lieferanten praktisch mit der Lupe aussucht. So hat er spezielle Bauern, von denen er sein Gemüse bezieht. Von einem Jäger vor Ort, der auch gelernter Metzger ist, bezieht er Fleisch. Zugleich bietet der Hanauer seinen Gästen meist saisonale Gerichte an, sodass sich die Speisekarte seines Restaurants laufend ändert.

Bachforelle aus der Lüneburger Heide hoch im Kurs

Derzeit steht bei Elverfeld als Hauptgericht die Bachforelle aus der Lüneburger Heide hoch im Kurs. Für Vegetarier hat er ein Kartoffel-Pot-au-Feu mit Blattspinat, Eigelb und Perigord-Trüffel parat. Vorspeisen sind zum Beispiel karamellisierte Kalamata-Olive, aber auch Wachtelei, Champignons und Kalbszunge. Allerdings hat das alles auch einen stolzen Preis. Der Gast muss meist für ein komplettes Menü ab 195 Euro hinblättern, wozu dann noch die Getränke kommen.

Unverkennbar, so Elverfeld, sei, wie sehr sich die deutsche Spitzenküche in den vergangenen Jahren entwickelt habe. So hätten sich noch bis weit in die 1970er Jahre hinein deutsche Gourmet-Köche stark an französische Vorreiter angelehnt. Heute komme indes vieles aus der eigenen Region. „Man hat sich freigeschwommen. Wir hatten den Ehrgeiz, anders zu sein als andere.“

Dieses Selbstbewusstsein zeigt sich nicht zuletzt, wenn der Aqua-Küchenchef neue Gerichte kreiert. Das kommt einem kreativen Prozess gleich, der sich in keiner Weise planen lässt. Die Ideen kämen einfach so, mitunter sogar mitten im Urlaub. Es könne auch sein, dass sein Lieferant ihm mitteile, der Spargel werde dieses Jahr zwei Wochen vorher fertig und er aus dem Bauch heraus ein Gericht mit diesem Gemüse und Eisbein kreiere.

Hanauer vergleicht komplettes Menü mit einer Musik-CD

Oft seien dabei die einfachen, geerdeten Sachen auch die besten. Und neue Kreationen stimme er stets mit seinen Mitarbeitern ab. Der Hanauer vergleicht ein komplettes Menü mit einer Musik-CD: „Das ist eine Gesamtkomposition.“ Die einzelnen Gerichte seien so etwas wie die Lieder und aus dem Komplettmenü von bis zu neun Gängen ergebe sich dann das Gesamtkunstwerk.

Ein Meister fällt nicht vom Himmel. Und so gab es zahlreiche Menschen, die dem aufstrebenden Koch aus unserer Region unter die Arme gegriffen haben. Er arbeitete an unterschiedlichsten Orten und es ging ihm primär um die Entwicklungsmöglichkeiten, wenn er sich für eine neue Wirkungsstätte entschied. Und die winkte vor etwa 25 Jahren als Aqua-Küchenchef im neu zu gründenden The Ritz-Carlton in Wolfsburg: „Ich bewarb mich für ein Restaurant, das es noch gar nicht gab.“

Dort hat er heute Abend für Abend ein Team von zehn bis zwölf Mitarbeitern zu leiten, allesamt Spezialisten etwa für das Gemüse, fürs Fleisch oder auch die Patisserie.

Beim Kochen „herrscht absolute Stille“

So kreativ und spontan Elverfeld beim Kreieren neuer Gerichte agiert, so sehr pocht er auf höchste Konzentration beim Kochen selbst. „Da herrscht absolute Stille.“ Jeder Handgriff sitzt, der Chef steht mit am Herd und es wird auf kurze Zurufe sowie Kommandos hin gehandelt. Dabei gibt es für die Mitarbeiter keine festen Rezepturen, nach denen sie kochen. Sie müssen selbst abschmecken und das richtige Aroma treffen. Überhaupt seien in der Küche das Herstellen von Soßen und das Finden des exakten Garpunkts die große Kunst. „Da trennt sich in der Kulinarik die Spreu vom Weizen“, meint der Drei-Sterne-Koch.

VON AXEL WÖLK