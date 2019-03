Hier entsteht einer der größten Photovoltaik-Parks in Hessen

Es ist ein baurechtlicher Beschluss, den die Stadtverordneten am kommenden Montag (17.30 Uhr, Congress Park am Schlossplatz) fassen sollen. Einer für ein Projekt, das zu den größten dieser Art in ganz Hessen zählen wird: ein riesiger Photovoltaik-Park auf dem Gelände der früheren Großauheim-Kaserne an der Depotstraße.

Großauheim – Rund 24 000 Solarmodule sollen dort auf einer 75.000 Quadratmeter großen Freifläche aufgebaut werden. Die Strommenge, die dort erzeugt werden soll, entspreche dem jährlichen Verbrauch von immerhin 3500 Haushalten, heißt es. Wie berichtet, wollen die Stadtwerke Hanau und ihr Kooperationspartner AHS-Solar GmbH & Co. KG rund vier Millionen Euro in die Anlage investieren, die Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen soll.

Stadtwerke und AHS Solar pachten das fast acht Hektar große Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), in deren Eigentum die nach dem Abzug der Amerikaner frei gewordenen Kasernen-Areale übergegangen sind. Der Pachtvertrag läuft zunächst über 20 Jahre.

Die Stadtverordneten sollen in ihrer Sitzung am Montag den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die sogenannte Freiflächenphotovoltaikanlage beschließen. Stadtwerke und AHS-Solar wollen dann auf dem Kasernen-Gelände zunächst eine Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl bauen lassen. Dazu werden unter anderem Metallstützen etwa 1,5 Meter ins Erdreich gerammt. Auf der Konstruktion werden dann die zigtausenden Solarmodule installiert. Der gewonnene Strom wird über Erdleitungen in Trafostationen eingespeist, die im nördlichen Teil des Geländes im Abstand von 70 Metern entlang der Grundstücksgrenze aufgestellt werden.

Die Solarstrom-Anlage ist der zweite große Baustein bei der Konversion der ehemaligen Großauheim-Kaserne. Wie berichtet, soll dort außerdem ein riesiges Rechenzentrum entstehen. Der so genante „Daten Center Campus“, den Investor P3 Logistic Parks Germany bauen will, soll im Endausbau aus fünf Gebäuden auf einer Gesamtfläche von 25.000 Quadratmetern entstehen. Der Endausbau soll bis zu zehn Jahre dauern.

Die Gebäude will P3 Logistic Parks an Großkunden weitervermieten, die dort ihre Server unterstellen und betreiben. Der Strombedarf des Rechenzentrums ist gigantisch und soll bei bis zu 180 Megawatt liegen. Das wäre in etwa das Doppelte des heutigen Stromverbrauchs von ganz Hanau. Der Abriss der Großauheim-Kaserne, so hieß es zuletzt, soll noch in diesem Jahr beginnen.

Von Christian Spindler