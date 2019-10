In Hanau gibt es so viele Demenz-Lotsen wie in keiner anderen Stadt in Hessen

Nicht nur in Familien oder Pflegeeinrichtungen braucht es Kompetenz im Umgang mit Demenz.

Hanau – Auch beim Einkaufen, am Kundenschalter in der Bank oder auf der Straße brauchen immer mehr betroffene Menschen Ansprechpartner, die mit den Folgen einer solchen Erkrankung umgehen können. „Das Thema in die Gesellschaft tragen“, will die Kathinka-Platzhoff-Stiftung nach Worten ihres Geschäftsführers Wolfgang Zöller mit prominenter Rückendeckung: Zu einer Podiumsdiskussion hat sich Ex-Bundesminister Franz Müntefering angesagt.

Zusätzlich Schub geben soll die Veranstaltung vor allem dem Demenzlotsen-Programm, das die gemeinnützige Stiftung 2015 mit den Maltesern gestartet hat. 60 Hanauer, zumeist Berufstätige an publikumsintensiven Schaltstellen, wurden laut Monika Heinz, Fachreferentin bei den Maltesern, bislang in eintägigen Schulungen auf die Begegnung mit Demenz-Erkrankten vorbereitet. Hanau sei damit „Vorzeigestadt“ in Hessen, wo die Malteser bisher insgesamt 250 Lotsen in elf Städten auf den Weg schickten. 2013 in Limburg angeschoben, laufe das Programm in der Region außerdem in Offenbach, Neu-Isenburg und Seligenstadt.

Den Bedarf begründet aus Sicht von Christina Hehn-Reis, Leiterin des Fischerhauses bei der Platzhoff-Stiftung, schon das stetig steigende Aufkommen von Demenz-Fällen im Zuge der demografischen Entwicklung. Aktuell betroffen seien 1,7 Millionen Deutsche, bis 2050 könnten es drei Millionen sein – jeweils bei hohen Dunkelziffern. Nicht zuletzt sollen daher Jugendliche darauf vorbereitet werden, im späteren Leben mit auffälligen Verhaltensweisen, scheinbar irrationalen Reaktionen und auch frustrationsbedingten Aggressionen Älterer umzugehen. Darum will das Demenzlotsen-Programm verstärkt in Schulen gehen.

Bisher arbeiten die Fachausbilder der Malteser nach Worten von Monika Heinz vor allem mit Berufstätigen, die in ihrem Arbeitsalltag vielen Menschen begegnen - an der Supermarkt-Kasse, in der Apotheke oder der Bank, im Café oder in der Arztpraxis.

In Hanau bieten die Malteser regulär zwei Tageskurse pro Jahr an, auch über Wochenend- und Abendseminare werde nachgedacht. Die Teilnehmer lernen unterschiedliche Formen von Demenz kennen und durchlaufen einen Fühl-Parcours, der mit optischen und motorischen Tricks einen persönlichen Eindruck eigener Hilflosigkeit vermittelt. „Sie lernen Zuwendung und richtige Ansprache“, so Heinz, außerdem das Erkennen von Symptomen – wenn etwa jemand im Supermarkt den Überblick verliert, Geldmünzen nicht mehr erkennt, die falsche Tasche packt oder in der der Bank dreimal am Tag zum Geldabheben auftaucht. Besonders wichtig: Stress vermeiden oder abbauen, Ruhezonen schaffen und nach Anknüpfungspunkten für Erinnerungen suchen. Das, so die Erfahrung der Fachfrau, reiche in vielen Fällen schon aus.

Um mehr Menschen für die Bedürfnisse Demenzerkrankter zu interessieren, bedarf es laut Margret Härtel auch sichtbarer Vorbilder. Die Ex-OB ist selbst als Patin für Demenzlotsen an Bord. Sie hat auch Franz Müntefering für den Auftritt in Hanau gewinnen können. Er sei der ideale Botschafter und als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenorganisationen (BAGSO) „unglaublich agil, steckt tief im Thema drin und hat den Menschen was zu sagen“.

VON OLIVER KLEMT