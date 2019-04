Hybridfahrzeuge sind im Prinzip alltagstauglich

Die Betankung eines Wasserstoff-Fahrzeugs geht völlig problemlos und schnell – sofern eine H2-Zapfstelle in der Nähe ist. Für das Hanauer Projekt wurde eigens eine Zapfstelle auf dem Gelände des Industrieparks Wolfgang geschaffen.

Sie rollen nahezu lautlos über die Straßen. Nur das Abrollgeräusch der Reifen und hin und wieder ein leises Zischen sind zu hören. Dann wird über ein Ventil Wasserdampf freigesetzt, die einzige Emission, die diese Fahrzeuge ausstoßen. Sieht so die Mobilität der Zukunft aus?

Hanau – Seit fast zwei Jahren werden im Rahmen des vom Land Hessen und der EU geförderten Projekts „H2anau – Wasserstoff bewegt“ strombetriebene Autos mit Brennstoffzellen-Technologie zur Reichweitenverlängerung auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. „Stars“ des Projekts sind sieben Renault Kangoo-Lieferwagen mit Brennstoffzellen-Technologie, die die Kooperationspartner Evonik, Umicore, Heraeus, Stadtwerke Hanau, IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Fraunhofer Projektgruppe IWKS im normalen Alltagsbetrieb einsetzen.

Beim Renault HyKangoo handelt es sich um ein Hybridfahrzeug: Basis ist der strombetriebene Renault Kangoo ZE mit einer 22 kWh-Batterie, der zusätzlich mit einer Brennstoffzelle zur Reichweitenverlängerung von der Firma SymbioFC ausgestattet ist. Der HyKangoo ist das erste europäische Brennstoffzellenfahrzeug, das in Serie produziert wird. Mittlerweile arbeiten mehrere andere Hersteller an ähnlichen Systemen.

Mit dem Projekt „H2Hanau – Wasserstoff bewegt“ besonders vertraut ist Dr. Ralf Zuber, Chemiker bei der Firma Umicore, der sich schon seit vielen Jahren auch mit dem Thema Brennstoffzellen-Entwicklung befasst. Zuber ist fasziniert von der Technologie, sieht aber auch noch einige Hindernisse. „Gegenüber reinen Elektrofahrzeugen haben strombetriebene Autos mit einer Brennstoffzelle zur Reichweitenverlängerung zwei Vorteile: Zum einen einen größeren Aktionsradius, aber vor allem wesentlich kürzere Betankungszeiten“, erklärt der Umicore-Experte, der mit anderen Teammitgliedern die Daten aus dem auf insgesamt vier Jahre angelegten Versuch auswertet. Bereits zur Halbzeit steht für Zuber fest, dass „die Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge bis auf einige Kinderkrankheiten, die bei einer größeren Produktion in Serie vermutlich abgestellt werden können, durchaus gegeben ist.“

+ Unter der Motorhaube des HyKangoo befindet sich ein normaler Elektromotor. Wasserstofftank und Brennstoffzelle sind im Laderaum montiert. © Iding

Der Renault HyKangoo hat mit Brennstoffzellen-Technologie eine Reichweite von immerhin rund 300 Kilometern, ohne Brennstoffzelle käme er nur rund 100 Kilometer weit. Wobei sich im Alltagstest allerdings gezeigt hat, dass die Reichweite je nach Außentemperatur und Fahrweise deutlich abnehmen kann.

Als Lieferfahrzeug im städtischen Bereich erfülle der HyKangoo seinen Zweck und gefalle insbesondere durch seine einfache Handhabung, lautet ein Zwischenfazit des Versuchs. Allerdings habe sich auch gezeigt, dass sich bei schneller Fahrweise, zum Beispiel auf der Autobahn, die Batterie des Kangoo schnell entleert und durch die kleine Brennstoffzelle mit einer Leistung von fünf kW nicht schnell genug wieder aufgeladen werden kann. Die Fahrweise sollte deshalb angepasst werden.

Technische Störungen im bisherigen Betrieb der Fahrzeuge waren laut Dr. Zuber meist auf Steuerungsprobleme zurückzuführen, die, seitdem SymbioFC einen technischen Service in Deutschland installiert habe, rasch behoben werden können.

Keine Probleme indes gibt es mit der Betankung der Fahrzeuge im Rahmen des Versuchs. Dafür wurde eigens eine angemietete Wasserstoff-Zapfstation auf dem Gelände des Industrieparks Wolfgang installiert. Dort können die im Rahmen des Projekts verwendeten Fahrzeuge mit Wasserstoff, der vom Industriegase-Hersteller Linde in Flaschen angeliefert wird, mit einem Druck von 350 bar betankt werden. Bis der 1,78 Kilogramm Wasserstoff fassende Tank gefüllt ist, dauert es im Gegensatz zu einer Betankung mit Strom nur wenige Minuten.

+ Dr. Ralf Zuber betreut für Umicore das Projekt. © Iding

Für Dr. Zuber ist das einer der großen Vorteile dieser Technologie, denn die bislang noch langen Aufladezeiten von „reinen“ Batteriefahrzeugen, die selbst bei Schnellladestationen mindestens 30 Minuten betragen, erschwerten den Einsatz auf langen Strecken. „Man stelle sich nur die Situation an den Tankstellen der Autobahnen vor, wenn die Fahrer hunderttausender Elektrofahrzeuge auf dem Weg in den Urlaub sind“, so Dr. Zuber.

Allerdings: Öffentliche Stromtankstellen gibt es mittlerweile schon eine ganze Menge in Deutschland, öffentliche Wasserstoff-Tankstellen gibt es im Bundesgebiet bislang gerade einmal knapp 55. Doch das Netz soll in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden, verspricht die Industrieinitiative H2Mobility. Bis 2023 soll es deutschlandweit schon etwa 400 H2-Stationen geben. Auch im Raum Hanau gebe es ganz konkrete Überlegungen, eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle zu realisieren, weiß Dr. Zuber, will aber noch keine Details nennen.

Ein Kilogramm Wasserstoff kostet übrigens 9,50 Euro an allen Tankstellen. Damit kommt man rund 100 Kilometer weit, weshalb ein Wasserstoffauto im Betrieb bislang kaum günstiger ist als ein normaler Verbrenner.

VON DIRK IDING