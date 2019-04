Jacob im fantastischen Wald

„Jacob und Wilhelm - Weltenwandler“ heißt das Musical der diesjährigen Grimm-Festspiele. In den Hauptrollen Peter Lewys Preston und Jonas Hein (links).

Fünf Wochen sind es noch, dann beginnt die 35. Spielzeit der Brüder-Grimm-Festspiele. Im Herbert-Dröse-Stadion haben die Proben für das Musical „Jacob und Wilhelm - Weltenwandler“ begonnen.

Hanau – Was auf der Bühne im Amphitheater so mühelos und elegant gesprungen und getanzt wird, ist das Ergebnis harten Trainings. Wie anstrengend es auch für Bühnen-Profis sein kann, eine neue Choreografie zu lernen, sich unbekannte Melodien zu erarbeiten und Texte in mitreißendes Schauspiel umzusetzen, zeigt der Blick hinter die Kulissen bei den Proben.

Intendant Frank-Lorenz Engel hat sich für die 35. Spielzeit entschieden, dem Publikum etwas Besonderes zu bieten und im Musical die Märchensammler selbst zu Wort kommen zu lassen. Dabei steht weniger die Wiedergabe ihres Lebenswegs im Vordergrund als vielmehr ein magisches Verweben ihrer unterschiedlichen Charaktere mit den bekannten Figuren der von ihnen aufgeschriebenen Geschichten.

Wilhelm, der Jüngere der beiden, will sich der Aufgabe widmen, die alten Volksmärchen vor dem Vergessen zu retten. Seine Argumente für dieses Projekt überzeugen aber weder das Kollegium der Marburger Universität noch seinen Bruder Jacob. Doch die Märchenwelt findet eigene Wege, den älteren der beiden doch noch von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Ganz unverhofft steht Jacob plötzlich den Figuren, die sonst die Erzählungen bevölkern, gegenüber. Weit weg von der heimatlichen Schreibstube begegnet er in einem fantastischen Wald Dornröschen, Rapunzel, dem Froschkönig, der Fischersfrau Ilsebill, Rotkäppchens Wolf und anderen seltsamen Wesen. Am Ende des magischen Abenteuers müssen die Grimm-Brüder nicht nur die Welt der Märchen, sondern auch ihre eigene vor dem Untergang retten.

Bis es so weit ist, wird aber diskutiert und gestritten, debattiert und gesungen, getanzt und gerungen.

Die Proben laufen im Herbert-Dröse-Stadion. Die große Halle am Rand des Geländes bietet insbesondere für die Tanz- und Kampfszenen viel Platz. An einer Spiegelwand haben die Tänzer ihre Bewegungen genau im Blick, während sie den Kommandos von Choreograf Bart de Clercq folgen. Der Belgier gehört seit 2013 zum Kreativteam der Festspiele. Für seine Choreografien war er für den Deutschen Musical-Theater-Preis nominiert. In diesem Jahr ist er für das Musical sowie für die Choreografie im Familienstück „Die Bremer Stadtmusikanten“ zuständig.

Um seine Ideen von den Tanz- und Kampfszenen möglichst anschaulich zu verdeutlichen, steht im Hintergrund schon ein Miniaturmodell des diesjährigen Bühnenbilds. Der Entwurf stammt wieder von Tobias Schunck.

Unterdessen haben die übrigen Mitglieder des Musical-Ensembles die Räume der Gaststätte belegt. Dort findet gerade ein Gesangstraining statt, das nicht weniger Konzentration erfordert. „Du bist einen Halbton zu tief“, korrigiert Marc Schubring, Komponist des Musicals, aus dem Hintergrund, woraufhin Pascal Kierdorf. musikalischer Leiter des Musicals, sein Klavierspiel unterbricht, um den Sängerinnen des Ensembles in einer schnellen Tonfolge die korrekte Melodie noch einmal vorzuspielen.

Die Regie hat für „Jacob und Wilhelm - Weltenwandler“ Jan Radermacher übernommen, der seit 2016 stellvertretender künstlerischer Leiter der Festspiele ist.

Bis die Premierenfanfare am 10. Mai im Amphitheater erklingt, liegt noch viel Arbeit vor Ensemble und Kreativteam. Erste Ergebnisse gibt es am Samstag, 27. April, zu sehen und zu hören, wenn die Schauspieler zur mittlerweile traditionellen Roadshow in die Innenstadt kommen, um zwischen 12 und 15 Uhr auf dem Marktplatz und im Forum Hanau auf den Start der neuen Spielzeit hinzuweisen.

