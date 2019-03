Arbeiter finden Kampfmittel unterm Rochusplatz

Großauheim – Bei der Umgestaltung des Großauheimer Rochusplatzes haben Tiefbauarbeiter einen von 1943 bis 1945 genutzten Löschteich gefunden.

Dieser sei mit Bauschutt verfüllt, in dem sich auch Kampfmittel wie Gewehre und Munition befänden, teilte ein Sprecher der Hanauer Stadtverwaltung gestern mit. Nun müsse auch unter dem bisher bepflanzten Teil des Rochusplatzes der gesamte Bauschutt ausgegraben werden, ein Verdichten sei wegen der Kampfmittel nicht möglich, hieß es. Das hat zur Folge, dass am heutigen Donnerstag in der Frühe in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, auch die drei Linden gefällt werden müssen, die eigentlich erhalten bleiben sollten. Auch sie sollen nun durch Neuanpflanzungen ersetzt werden.

+ Auch diese alte Gasmaske fanden Bauarbeiter im Bauschutt, mit dem der Löschteich verfüllt wurde. © p „Geklärt werden muss auch, ob die Bombenabwurf-Recherchen des Kampfmittel-Räumdienstes dazu zwingen, den gesamten Löschteich ausstemmen zu müssen“, erläutert Markus Henrich, Leiter des federführenden städtischen Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur Service (HIS). Würde das notwendig, wären nicht nur 35 bis 40 Zentimeter dicke Stahlbeton-Wände des 400 Quadratmeter großen und 1,80 Zentimeter tiefen Löschteichs abzutragen, sondern auch eine mächtige Bodenplatte. Den zusätzlichen Aufwand beziffert Henrich mit „vorsichtig geschätzt 100.000 Euro“. Hinzu käme eine Bauzeitverzögerung von wahrscheinlich zwei bis drei Wochen. Der Kampfmittel-Räumdienst beaufsichtigt ab heute die Tiefbauarbeiten im Bereich des Löschteichs, am gestrigen Mittwoch ruhten sie.

„Nach Aussage des örtlichen Heimat- und Geschichtsvereins hat in Groß-auheim keine Bombardierung vor dem Bau des Löschteichs 1943 stattgefunden“, sagt Henrich. „Daher dürften dort im Erdreich an sich keine Weltkriegsbomben zu finden sein“, hofft er. Ist der große Aufwand des vollständigen Aufstemmens nicht nötig, reicht es aus, etwa 80 Zentimeter der Löschteichmauern abzutragen. „Auch diese Variante kostet uns schätzungsweise 40.000 Euro mehr“, so Henrich weiter. Bisher ging HIS davon aus, den von den Stadtverordneten gesetzten Kostenrahmen von 1,2 Millionen Euro für den Platzumbau einzuhalten.

Bilder: Bombe in Frankfurt erfolgreich entschärft Zur Fotostrecke

Die Existenz des Löschteichs war den Fachleuten von HIS bisher nicht bekannt. Auf ihn sei man weder bei den verschiedenen Pflasterarbeiten auf dem Platz in den vergangenen Jahren noch im Zuge der Erkundungsarbeiten vor Baubeginn gestoßen, weil er sich im bepflanzten Teil befand, wo bisher keine Tiefbauarbeiten nötig waren. „Auch auf uns vorliegenden alten Postkarten und Bildern war davon nichts zu sehen“, so Henrich. (did)

Lesen Sie dazu auch: Baustart am Rochusplatz in Großauheim