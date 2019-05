Abrissbagger als Vorboten: In der Kernstadt entstehen neue Wohnungen

Sechs Gebäude lässt die Nassauische Heimstätte in der südlichen Innenstadt abreißen. Dort entstehen in den nächsten Jahren rund 150 neue Wohnungen. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 40 Millionen Euro.

Abrissarbeiten sind die sichtbaren Vorboten für zwei weitere Großbauprojekte in der Hanauer Kernstadt.

Hanau – Im Bereich der südlichen Innenstadt werden vorher entkernte Häuser der Nassauischen Heimstätte abgerissen, auf dem Gelände des ehemaligen Bahn-Busdepots an der Brüder-Grimm-Straße in Hanau verschwinden Hallen und ehemalige Werkstätten. An beiden Stellen entstehen neue Wohnungen – insgesamt fast 350.

Sechs Gebäude der Nassauischen Heimstätte mit ehemals knapp 100 Wohnungen werden zur Zeit im Quartier zwischen Hahnenstraße, Französischer Allee, Karl-Röttelberg-Straße und Gärtnerstraße abgerissen. Die NH will an dieser Stelle neu bauen.

Wohnungen in Hanau: Vorwiegend Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen geplant

Mehr als 150 Wohnungen werden in den drei- bis vier geschossigen Neubauten, die im Wesentlichen auf den Baulinien der bisherigen Gebäude errichtet werden, entstehen. Geplant sind vorwiegend Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, die zwischen 55 und 70 Quadratmeter groß sein sollen. Ein Fünftel der neuen Wohnungen, so hatte es die Nassauische Heimstätte angekündigt, werde im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus realisiert.

Geplant ist auch der Bau einer Tiefgarage mit mehr als 160 Stellplätzen. Noch mehr Wohnungen sollen auf dem Gelände des ehemaligen Busdepots an der Brüder-Grimm-Straße entstehen. Hier will die S+S Grundbesitz GmbH mit Sitz in Marburger den Bau von fast 200 Wohnungen realisieren. Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sollen auf dem rund 14000 Quadratmeter großen Areal entstehen. Ein Bauprojekt, das wegen der unmittelbaren Nähe zur Bahnlinie planungsrechtlich alles andere als ein leichtes Unterfangen ist.

Wohnungen in Hanau: Größtes Gebäude ist viergeschossig

Die Planungen sehen auf dem lang gestreckten Areal den Bau von drei Gebäudetrakten vor. Das größte der drei Häuser wird sich quer über das gesamte Grundstück erstrecken, um zum einen einen städtebaulichen Abschluss zu den dahinterliegenden Gleisanlagen zu bilden, zum anderen wirkt der Gebäueriegel auch als Schallschutz.

Das größte Gebäude ist viergeschossig mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss, die davor liegenden kleineren Häuser sind viergeschossig geplant. Auf dem Gelände ist auch der Bau eines Parkdecks vorgesehen.

