Kinder-Mitmachmuseum Grimms Märchenreich im Test

„Können wir da einen Ball mitnehmen?“, fragt der Sechsjährige, als ich unseren Museumsbesuch ankündige. Für alles, was sich nicht um Fußball dreht, ist Rafael momentan schwer zu begeistern.

Hanau – Dabei mag er Märchen gerne, hat wochenlang das Lied vom „Dornröschen“ vor sich hingesungen, das er im Kindergarten gelernt hat. Und auch Grimms Märchenreich, so viel sei verraten, wird ihm gefallen. Und das ganz ohne Ball. Eine Stunde lang kämpfen wir uns durch den finsteren Wald, am Häuschen der Hexe vorbei, wecken das schlafende Dornröschen und retten Rapunzel aus dem Turm. Auf dem Weg gilt es mancherlei Prüfungen zu bestehen, bei denen unterschiedliche Fähigkeiten gefordert sind.

Für Mutige

Stockfinster ist es in der Zauberhöhle, bis durch Berühren der Zaubersteine Bilder mit Märchenmotiven erleuchtet werden.

Für Daddler

Virtuelles Fliegenfangen mit dem tapferen Schneiderlein oder die Gerichte auf den Tellern der sieben Zwerge vervollständigen – das ist bei kleinen Spielen per Touchscreen möglich.

Für Besserwisser

Richtig oder falsch? Die Wahl fällt per Knopfdruck, und die Fragen sind für Märchenkenner leicht zu bewältigen: Trifft Rotkäppchen im Wald wirklich einen bösen Bären? Lässt Rapunzel eine Leiter aus dem Turm herab?

+ Versüße das Hexenhaus: Eine Station, die auch für ganz kleine Kinder geeignet ist. © kd

Für Kreative

Heißt du vielleicht...? Wer schon lesen und schreiben kann, darf sich weitere Namen fürs Rumpelstilzchen ausdenken und sie mit magnetischen Buchstaben an die Wand pinnen.

Für wahre Helden

Die Dornenhecke: Über den Bildern aus „Dornröschen“ liegt ein Schatten, der immer weiter und schließlich ganz verschwindet, wenn man die aufleuchtenden Buzzer in der richtigen Reihenfolge drückt. Dann ist der Weg zur Prinzessin frei.

Für Leseratten

Ein echtes Highlight ist das Lesereich mit Hörstationen und internationalen Märchenbüchern. Hier macht sich die Kooperation mit dem Institut für Jugendbuchforschung der Uni Frankfurt bemerkbar. Nicht nur Grimms Märchen in verschiedenen Varianten – etwa mit den Neu-Illustrationen des gebürtigen Seligenstädters Markus Lefrançois – sondern auch aktuelle Bilderbücher, die moderne Märchen erzählen, stehen zum Lesen und Vorlesen zur Auswahl. Kleiner Wermutstropfen: Bei viel Betrieb im Museum ist der Trubel vermutlich zu groß, um sich in Ruhe in eine Geschichte zu vertiefen.

+ Rette die Prinzessin: Rapunzels Kletterturm. © kd

Top drei

Der Wackeltisch: Das Prinzip ist einfach. Drei farbige Kugeln müssen durch Kippen und Rütteln an die richtige Stelle befördert werden, um Goldmarie bei ihren Aufgaben zu helfen: Äpfel ernten (rote Kugel), Brot aus dem Ofen holen (braune Kugel), Betten aufschütteln (weiße Kugel).

Der Kletterturm: Das macht auch beim dritten, vierten und fünften Mal noch Spaß: Hochklettern, Klingel drücken und sich einen Kuss von Rapunzel abholen.

Märchenhafte Weltreise (Russland): Ähnlich dem Prinzip einer russischen Puppe offenbart sich hinter aufklappbaren Türen die Geschichte des Bösewichts Koschtschei, der mit jedem Bild ein Stück näher kommt. Das interaktive Märchen, in dem der Leser selbst der Held ist, vereint auf einfache, aber bezaubernde Weise alle Elemente, die das Märchenreich ausmachen.

Am Ende kann Rafael sich nicht entscheiden, welche der rund 30 Stationen des Mitmachmuseums ihm am allerbesten gefallen hat. Aber sein Gesamturteil fällt eindeutig aus: „Richtig schön.“

VON KATRIN STASSIG