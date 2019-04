Nordflügel von Schloss Philippsruhe in Hanau wird zum Märchenschloss

Noch klemmt es hie und da mit der Technik, noch muss der Verkleidungsraum eingerichtet werden. Doch bis Sonntag, wenn das neue Kindermuseum Grimms Märchenreich seine Pforten öffnet, soll alles fertig sein. Dann wird der Nordflügel von Schloss Philippsruhe in Hanau zum Märchenschloss.

Hanau – Es dauert nur wenige Sekunden, dann ist Moritz in seinem Prinzenkostüm oben auf dem Kletterturm. Dort, wo Rapunzel eingesperrt ist. Und wenn man oben eine Klingel drückt, gibt es sogar einen Kuss von Rapunzel... Moritz ist einer von 30 Mädchen und Jungen der Kathinka-Platzhoff-Kita bzw. der Brüder-Grimm-Schule, die als Kinder-Komitee Planung und Bau von Grimms Märchenreich begleitet haben. Gestern war ihr großer Tag. Verkleidet als Prinzessin, Räuber, Wolf oder Rotkäppchen durften sie bei einem Rundgang das fertige Mitmachmuseum erkunden – im Gefolge Dutzende Journalisten, Radio- und Fernsehleute.

Bei dem Medienauflauf wurde erstmals das fertige Mitmachmuseum vorgestellt; besser: das fast fertige. Sechs der sieben Märchenwelten sind benutzbar. Das Entree ins Märchenreich fehlt indes noch: ein Verkleidungsraum, in dem die Kinder nicht nur in Märchenkostüme schlüpfen können, sondern in einem Spiegelkabinett auch lustig verzerrte Bilder von sich und anderen betrachten können. Allein das schon verspricht ein Heidenspaß zu werden.

+ Nina Schneider ist Chefin des „Museums im Museum“, das am Sonntag eröffnet wird. © Spindler Und auch die gut 30 Mitmachstationen in dem 340 Quadratemeter großen Museum sind durchweg fantasievoll. Sie richten sich „an Kinder zwischen drei und zwölf Jahren“, sagt Anja Schwarz-Düser, deren Karlsruher Büro das Museum gestaltet hat. Dazu gehören farbige Holz-Silhouetten von Schlössern, Zauberwäldern oder Tieren, aber auch Geschicklichkeitsspiele wie der Froschkönig-Brunnen, bei dem man mittels Seilzügen eine goldene Kugel ins Ziel balancieren muss. Während kleine Kinder ein Hexenhaus mit Lebkuchen bekleben, können größere an einem Touch-screen Aufgaben lösen. Und mittels Buzzern lässt sich eine aus Licht gezauberte Dornenhecke überwinden.



Die war beim gestrigen Medientermin noch nicht in Betrieb. Und auch im Gang nach dem Brüder-Grimm-Raum, der dem eigentlichen Mitmachmuseum vorgeschaltet ist, lief der interaktive Bildschirm mit Marie Hassenpflug nicht so recht. Die Hanauerin, die vor 200 Jahren den Grimms die „Hanauer Märchen“ wie „Der gestiefelte Kater“, „Rotkäppchen“ oder „Dornröschen“ zugetragen hatte, soll auf Knopfdruck antworten. Doch gestern blieb die virtuelle Marie stumm. „Das kriegen wir noch hin“, sagte Nina Schneider, Kuratorin und Leiterin von Grimms Märchenreich, die den Medientross durch den Nordflügel von Philippsruhe führte.

+ Wer den Kletterturm erklimmt, kann bei Rapunzel klingeln. © Spindler Der ist für 1,6 Millionen Euro saniert worden. Das war auch deshalb aufwendig, weil sich der Hausschwamm ins Gebälk eingenistet hatte. Die eigentliche Museumseinrichtung kostete 410 000 Euro. Neben den Museumsräumen und einem Gang mit einem 20 Meter lange Zeitstrahl zu Lebensdaten der Brüder Grimm, sind auch museumspädagogische Räume entstanden, die zum Teil auch für Seminare vermietet werden sollen.



Laut Oberbürgermeister Claus Kaminsky sind die in Hanau geborenen Brüder Grimm „das Aushängeschild für die Stadt“ schlechthin. Dies gelte es für Marketing und Tourismus zu nutzen. Neben dem seit 1896 bestehenden Nationaldenkmal auf dem Marktplatz, den Brüdern-Grimm-Festspielen mit jährlich bis zu 80000 Besuchern oder dem Märchenpfad in der City hat Hanau, das seit 2006 den offiziellen Titel Brüder-Grimm-Stadt trägt, ab 14. April eine weitere Attraktion in Sachen Grimms. In dem vergleichsweise kleinen, aber feinen und originellen Märchenreich kommen Kinder voll auf ihre Kosten. Das haben Moritz & Co. beim Vorabrundgang einhellig bestätigt. Aber auch Erwachsene erfahren Interessantes. Nicht nur über die 1785 und 1786 geborenen Jacob und Wilhelm Grimm, sondern auch über „Malerbruder“ Emil und die weithin unbekannten Geschwister Ferdinand Philipp und Carl Friedrich werden neue Erkenntnisse präsentiert, so Martin Hoppe, Leiter des städtischen Fachbereich Kultur. Und auch die einzigen Originalexponate sind dort zu bestaunen: Gehrock und Aktentasche von Jacob Grimm.

VON CHRISTIAN SPINDLER