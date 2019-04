Kleinod auf Hanauer Hauptfriedhof aufwendig saniert

Platz für 48 Urnen bieten die beiden Urnenwände, die in der sanierten Seitzschen Kapelle eingebaut wurden. Damit wird in Hanau erstmals ein innen liegendes Kolumbarium angeboten.

Sie ist die wohl eindrucksvollste Grabstätte auf dem Hanauer Hauptfriedhof: die Seitzsche Kapelle.

Hanau – Der auch für die Friedhöfe zuständige städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) hat das neuromanische Kulturdenkmal mit einem Aufwand von rund 120 000 Euro saniert und zwei Urnenwände einbauen lassen. „Wir bieten hier mit der Beisetzung in einem innen liegenden Kolumbarium eine einmalige Art der Verabschiedung und des Andenkens“, betont Stadtrat Thomas Morlock (FDP). Denn der Zutritt zu den 48 Urnenkammern sei allein den Angehörigen vorbehalten.

Das unter Denkmalschutz stehende Grufthaus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zur damaligen Zeit entsprach es bei Wohlhabenden dem Trend, „Gruft und Andachtsräume für familiäre Treffen in repräsentativen Bauten zu verbinden“, wie der Denkmaltopografie für die Kulturdenkmäler in Hessen zu entnehmen ist.

Die Familien Seitz, Körbel und Traxel bestatteten hier ihre Verstorbenen. Marie Seitz war 1909 die erste, die in dem Grabmal ihre letzte Ruhe fand. Davon zeugen die Gedenktafeln in der Kapelle, die HIS hat restaurieren und von der Seite, wo jetzt die Urnenwände stehen, über die Eingangstür versetzen lassen. Unter einer anthrazitfarbenen Metallplatte im Fußboden befinden sich weiterhin vier Särge und zwei Urnen verstorbener Familienmitglieder. 2014 übertrug Klaus Traxel das Grufthaus per Vertrag an die Stadt Hanau; ein Nutzungsrecht für die Familie besteht nicht mehr. „Seinerzeit haben wir uns verpflichtet, das Denkmal zu erhalten“, so HIS-Betriebsleiter Markus Henrich.

Auch nach der Sanierung besticht die 34 Quadratmeter messende Seitzsche Kapelle durch ihre architektonischen Charakteristika: Quadermauerwerk, bleigefasste Farbglasfenster, gewölbte Holzdecke, Christusstatue gegenüber dem Eingang und bronzene Zugangstür mit Löwenkopfbesatz.

Die neuen Urnenwände bestehen aus einem Edelstahl-Korpus, der mit hellem Flex-Sandstein aus Brandenburg verkleidet wurde. Der Stein wird in feinen Sedimentstrukturen abgebaut, auf ein Baumwollgewebe aufgeklebt, grundiert und versiegelt. Voll-Stein einzusetzen, wäre wegen des zu hohen Gewichts aus statischen Gründen problematisch, erläutert Florian Venino von der Firma V+P Friedhofskonzepte (Hofheim), mit der HIS beim Erneuern der Seitzschen Kapelle zusammenarbeitete.

HIS ließ den Fußboden der Kapelle erneuern und dabei eine Heizung einbauen. Die nun verwendete indirekte Beleuchtung in den Gedenknischen der Urnenwand sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Diese LED-Leuchten ersetzen Kerzen, die innen genauso wenig verwendet werden dürfen wie Blumenschalen und Gestecke. Für diese sowie für Kränze ist eine Ablagefläche vor der Kapelle neben der Treppe vorgesehen. Um den barrierefreien Zugang zu ermöglichen, bietet HIS bei Bedarf eine mobile Rampe an.

Dass die Seitzsche Kapelle zu einem innen liegenden Kolumbarium geworden ist, entspricht wiederum einem heutigen Trend. Denn immer häufiger werden nicht mehr für Gottesdienste genutzte Bauten in Kolumbariumskirchen umgewidmet. Einen „Friedhof in der Kirche“ gibt es mit 2600 Urnenkammern beispielsweise in Mönchengladbach, eine mit 1600 Urnenkammern in Köln.

Die Nutzung kostet dort mehr als in Hanau, so Venino. In Hanau berechnet die städtische Friedhofsverwaltung pro Urnennische 5240 Euro über die Nutzungsdauer von 20 Jahren.